Rafael Amargo ha regresado a los escenarios y se encuentra en un buen momento. El bailarín se ha sincerado con las cámaras de la Agencia Gtres en su vuelta a las tablas y asegura que está tranquilo y confía plenamente en la Justicia, tras los contratiempos en los que se ha visto implicado en los últimos meses. «Ahora un poco sulfurado, porque salgo del teatro, no del after, del teatro, de trabajar. Entonces de ahí vengo de bailar. Hacía tiempo que no me subía a un escenario y contento», ha declarado el artista, que está encantado de ir retomando poco a poco su rutina. «Es un espectáculo que todos los domingos se hace, que tiene como continuidad. Es como un espectáculo gastro-flamenco y ahora voy a seguir ensayando», ha declarado. El bailarín ha confirmado que el próximo mes de agosto retoma plenamente su trabajo, en el Teatro Marquina, con un espectáculo que durará un mes en principio.

Sobre sus problemas recientes con la Justicia, Amargo no está especialmente preocupado: «estoy tranquilo, porque tengo mi conciencia muy tranquila, estamos esperando que salga el juicio, que no sale, ya se sabe que es una cuestión de Estado, porque aquí no hay ni fecha, ni límites, ni nada y nada de lo que presente. Es decir, aquí hay alguien arriba, siempre lo estoy diciendo», ha asegurado. El bailarín está absolutamente convencido de que todo es culpa de una ‘¡’mano negra’: «Hay una mano negra que tiene nombre y apellido, claro, porque las manos solas por ahí no van volando, que algún día nos daremos cuenta, que a lo mejor paras otro tema en el que alguien estuviese imputado, pues cambia moneda y ficha con esto, que es un invento, pero que queda bien el invento, porque como mira me paro, atiendo. Pues les viene bien, porque en eso ya mismo se va a cortar, porque la vida gracias a Dios va palante, no para atrás y hay que hacer justicia y nada. Y yo a ensayar», ha relatado. Amargo tiene confianza en la Justicia y espera que pronto se resuelva el tema: «Por supuesto, pero cada vez mucho más, porque cada vez pasan cosas donde se ven los actos que son más torpes. En fin, que no se pasa bien, se pasa mal», ha dicho.

El bailarín no ha dudado en comentar el trabajo de Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: «Está muy bien, está muy bien y todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad. Y ahora, en el espectáculo de aquí de Madrid, este nuevo que estreno que es sobre una novela de Domingo Zapata, ahí todavía no sabemos si tendrá o no papel, pero me encantaría que la vierais en Yerma, porque está trabajando muy bien», ha asegurado.

Amargo considera que la joven tendrá que ir desarrollando su carrera y encontrar el sitio en el que se sienta más cómoda: «Hay muchos tipos de actrices, quiero decir que tendrá que coger su sitio, su estilo, es decir, yo te puedo hablar de lo que he trabajado con ella y el personaje que le he dado», ha comentado. El bailarín ha manifestado que tiene una buena relación con ella: «Dulce, vulnerable… yo le tengo mucho cariño, porque ella me da el mismo cariño y es muy cercana y como con mucha falta de ese amor que todos necesitamos, el amor del abrazo, del amor de la cercanía», ha sentenciado. Un amor que, según ha explicado el artista, recibe de su círculo más íntimo: «Le va muy bien con su chico, con su novio, pero bueno, tiene buenos amigos que intentamos darle buenos consejos, sobre todo porque es muy joven», ha recalcado.