No son buenos momentos para Rafael Amargo. El bailarín ha vuelto a situarse en el ojo del huracán tras darse a conocer que la Fiscalía Provincial de Madrid pide para él nueve años de cárcel por un delito continuado contra la salud pública. Esta infracción sería nada más y nada menos que la venta de estupefacientes de manera “persistente” desde su domicilio a cambio de dinero. Una falta más conocida como tráfico de drogas por la cual el coreógrafo ha tenido que acudir a su abogado, Jaime Caballero.

En una entrevista a Gtres, el letrado ha explicado cómo ha afectado la noticia al círculo más cercano de Amargo: “La noticia no puede caer bien. Primero decir, que tuvimos la información por la prensa. Rafa tardó en saberlo, porque estaba de salud regular. Fue un mazazo, Rafael no tenía asumido de ninguna de las maneras que esto pudiese llegar a este límite, él siempre dijo que esto se acabaría sobreseyendo y confiaba en eso”, aseguraba el profesional. Pero lejos de la realidad, lo cierto es que el asunto ha ido agravándose hasta el punto de interferir en su trayectoria profesional: “Su empeño principal, pensando que esto se aclararía, era conseguir la devolución del pasaporte para trabajar. Ahora a recurrir. Estamos preparando la defensa”, confesaba.

Caballero también aprovechó para detallar un poco algunos de los puntos que han llevado a Amargo a encontrarse en esta situación: “El cambio de letrados nunca ha sido bueno, pero en este caso ha sido fatal. (…) Es muy curioso que en el auto de su señoría y en el escrito de la acusación de la Fiscalía se habla de una serie de delitos, pero en ningún momento se habla de las personas que subían a diario a su casa, no menos de quince personas a ensayar la obra de teatro. Hablamos de periodo de pandemia, hablamos de que estaban cerrados los bares, no se podía salir y a su casa iba gente constantemente porque ensayaban”, explicó. Dudando sobre las acusaciones a su cliente, el abogado tampoco tuvo reparo en sacar a la luz algunas minucias: “Tampoco he visto en muchas ocasiones, después de 30 años viendo sumarios, que a una persona se la ponga como cabecilla de una red, supuestamente un grupo criminal, y que tenga 30 euros en efectivo en su casa y 0,08 de metanfetamina”, desvelaba, dejando entrever que esa sustancia probablemente estaría destinada al consumo propio más que a otros fines: “Los grupos criminales manejan una serie de tecnología, pero si encima nos encontramos que las cantidades son irrisorias, de consumo propio incipiente, no hay ningún dinero en casa de mi cliente y posteriormente se aplica la máxima pena, pues aquí algo pasa”, sentenciaba.

Sin culpar a su cliente por haber dejado el tema en un segundo plano, Caballero quiso resaltar las virtudes de Rafael: “Es un genio, una persona extraordinariamente genial en todo lo que hace, pero evidentemente, entiende de lo suyo. Más que dejadez era un empeño por seguir adelante y salir de esta pesadilla que prácticamente un día le atropelló”, reconocía. Y lo cierto es que ahora al bailarín no le queda más remedio que plantar cara a un problema que le persigue desde hace más de un año.