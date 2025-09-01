Miguel Torres: edad, en qué equipos de fútbol ha jugado y a qué se dedica ahora la pareja de Paula Echevarría

La nueva edición de MasterChef Celebrity ha comenzado de manera oficial. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los formatos televisivos más vistos de los últimos años. Y es que, cada vez son más las personas que caen rendidas ante las aventuras entre fogones que tienen que vivir los concursantes. Un reto gastronómico a la altura de los mejores chefs y en el que Miguel Torres ha querido embarcarse. Y es que, el deportista ha sido uno de los elegidos para formar parte de la lista de concursantes. Pero, ¿cuál es el lado más profesional del madrileño? ¿Y el más personal? Realizamos un breve repaso.

Nacido el 28 de enero de 1986 en Madrid, Miguel Torres Gómez es un deportista que ha dedicado casi toda su vida laboral al fútbol. Desde pequeño sintió una profunda conexión con el mundo del fútbol, motivo por el que quiso dedicarse a ello. Su talento no pasó desapercibido, por lo que fue fichado para jugar en las categorías inferiores del Real Madrid C.F. a la edad de 12 años. Su debut en la Liga española se produjo el 14 de enero de 2007 y lo hizo con el club de su vida, el Real Madrid C.F. Pues, el joven se había unido al primer equipo.

Su carrera profesional

Miguel Torres se convirtió en uno de los jugadores oficiales del Real Madrid C.F. Pero, en el 2009 fue fichado por el Getafe C. F. Así pues, después de cuatro años, volvió a vivir una nueva etapa profesional al convertirse en jugador oficial del club griego Olympiacos Fútbol Club.

El madrileño firmó un contrato de tres temporadas, con opción a una cuarta. Pero, lamentablemente, no le fue demasiado bien en el equipo. Por ello, en el 2014 volvió a pasar por el mercado de fichajes. De esta manera, se unió a la familia del Málaga. Una trayectoria que sería final para él. Pues, en el 2019 comunicó su retirada deportiva como futbolista.

Desde entonces, el madrileño ha trabajado como colaborador en el Chiringuito y Radio Marca. Además, fue concursante del programa Bailando con las estrellas. Actualmente, es comentarista de La Liga.

Su lado más personal

Miguel Torres siempre se ha mostrado como un hombre muy reservado con su vida privada. Sin embargo, sus romances con celebridades del panorama nacional han sido muy sonados. Según informan varios medios de comunicación, el futbolista se casó con María Plaza. Un matrimonio que tuvo lugar en el 2013, pero que no duró demasiado.

Asimismo, el deportista ha sido vinculado con celebridades como Cristina Pedroche, Patricia Conde, Mónica Hoyos, Ariadne Artiles, Marisa Gómez Sandoval y Liz Emiliano. Pero, la vida de Torres cambiaría en el 2018, momento en el que comenzó su romance con la actriz Paula Echevarría. Una historia de amor que ha ido creciendo con el paso de los años. De hecho, en el 2021 dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común.