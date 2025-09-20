Miguel Torres ha regresado a la televisión. Después de debutar en Mask Singer, el ex futbolista se ha convertido por sorpresa en concursante de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Un nuevo reto que, como no podía ser de otra manera, ha despertado un gran interés en torno a su faceta más personal, la cual va mucho más allá de Paula Echevarría, ya que, aunque son pocos los que lo saben, antes de conocer a la actriz, pasó por el altar con otra mujer que, en cierta parte, también marcó su vida.

Su nombre es María Plaza, una modelo de Jaén que se enamoró de Miguel cuando este aún formaba parte de las filas del Real Madrid. Ambos decidieron llevar su relación con la máxima discreción posible, por lo que son pocos los datos que han trascendido sobre su noviazgo. No obstante, fue inevitable que saliera a la luz que decidieron darse el «sí, quiero» el 8 de junio de 2013. Celebraron la boda en una ceremonia íntima en Madrid a la que tan solo acudieron familiares y amigos cercanos a la pareja. Por aquel entonces, Miguel tenía 27 años y María era más joven, aunque se desconoce su edad exacta.

Miguel Torres y María Plaza en la boda de Adrián González y Natalia Coll. (Foto: Gtres)

Tiempo después, Torres fue destinado a Grecia por su fichaje por Olympiakos Fútbol Club, una situación de distancia con España que muchos consideraron que hizo mella en su relación, ya que poco tiempo después salió a la luz su ruptura. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado nunca que este fuera el motivo por el que decidieron tomar caminos por separado. De hecho, hubo algunos medios que publicaron que la actitud controladora del futbolista fue la razón principal.

Desde entonces, María se alejó todo lo posible del foco mediático. Y si antes ya había optado por un perfil discreto, lo cierto es que después no volvió a saberse nada sobre su vida. Sin embargo, en el año 2018, cuando empezaron los rumores de relación entre Miguel y Paula, la prensa intentó ponerse en contacto con María, la cual jamás fue encontrada. En su defecto, consiguieron contactar con su hermana gemela, Anabel Plaza, quien se negó a dar declaraciones, respetando así la privacidad por la que siempre ha optado María.

¿Tienen planes de boda Miguel Torres y Paula Echevarría?

Después de su matrimonio fallido con María Plaza, Miguel Torres no ha vuelto a pasar por el altar, a pesar de que lleva casi una década al lado de Paula Echevarría. Juntos tienen un hijo en común, pero, hasta ahora, no han dado el paso de darse el «sí, quiero». Una cuestión que ha despertado una gran atención mediática durante muchos años y que la propia pareja ha aclarado recientemente.

Miguel Torres y Paula Echevarría. (Foto: Gtres)

«Yo siempre le digo a Paula que ya se lo pidieron una vez y que si quiere volver a pasar por ese momento, debería experimentar el pedirlo, ¿no? Dentro de la normalidad…», comentó en la presentación del nuevo Samsun en Madrid, a principios de 2025. «No es cuestión de pedirlo o no. La mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño y para mí ese es el mejor de los deseos. No considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente», añadía la actriz.

Para zanjar el asunto, Miguel corroboró las palabras de su novia: «Yo ya me casé y me divorcié, Paula también se casó y se divorció… Ya hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien no lo considero necesario», sentenciaba.