Miguel Torres ha reaparecido en televisión por todo lo alto. El ex futbolista ha hablado con nunca sobre David Bustamante, al que conoció a la vez que a Paula Echevarría, su pareja y madre de su hijo Miki Jr. Un año después de la sonada ruptura entre el artista y la actriz -en 2018-, entró en juego el que fuera jugador en del Málaga, que comenzó una relación sentimental con la de Candás. Ha sido por eso que el ex deportista ha dado un golpe en la mesa y ha aclarado cómo se fraguó su historia de amor con la protagonista de Velvet y, además, aprovechado la ocasión para opinar sobre el intérprete de Cobarde.

El reto de Miguel Torres con un guiño a Bustamante

El pasado 1 de septiembre, Miguel Torres se estrenó en las cocinas de Masterchef Celebrity. El novio de Paula Echevarría, que se ha convertido en uno de los aspirantes de esta nueva edición, no ha pasado desapercibido en el primer programa ya que, sin filtro alguno, ha hablado sobre el ex de su actual pareja.

David Bustamante, Paula Echevarría y Miguel Torres en el videoclip de ‘A contracorriente’. (FOTOS: YOUTUBE)

Además de mejorar sus dotes culinarias, el objetivo de Torres es quedar en mejor posición que Bustamante, tal y como ha reconocido: «Me gustaría quedar mejor que David, por supuesto. Ese es el reto mío del programa». Precisamente, fue el cantante el que los presentó por primera vez en la grabación de A contracorriente -el videoclip que protagonizó este triángulo amoroso-. Sobre ello también se ha pronunciado Miguel, que ha aclarado que entonces entre Paula y él solo existía una relación profesional: «La conocí años antes, que me llamó David para hacer un videoclip. Yo seguí mi vida, me casé, me separé… Y diez años después me encontré con Paula y hasta hoy».

Unos comienzos que no fueron nada fáciles para la pareja, pues tenían una cámara continuamente persiguiéndoles ya que se trataba de un romance entre dos personajes públicos: «Los inicios fueron muy difíciles. Había muchos paparazzis, se saltaban los semáforos…». Asimismo, ha apuntado que su historia de amor comenzó tiempo después de que Echevarría pusiera fin a su matrimonio con el padre de su hija mayor: «Ella acabó con David un año antes, yo no me dedico a destrozar relaciones».

Su comienzo a distancia

Paula Echevarría y Miguel Torres en 2022 / Gtres

Tras reencontrarse diez años después de su primer eye contact, Paula y Miguel volvieron a ponerse en contacto. Sin embargo, su relación comenzó a distancia, lo que impidió que pudieran verse tanto como les hubiera gustado ya que Torres aún jugaba en el Málaga y Echevarría estaba dedicada de lleno a su faceta como actriz. «Como vivíamos a distancia, estuve tres o cuatro meses hablando con Paula por teléfono, nos hicimos novios por teléfono y lo último que hicimos fue darnos un beso».

Afortunadamente, la distancia terminó entre ellos. Eso sí, Torres tuvo que renunciar a su carrera como futbolista para «formar una familia con Paula en Madrid». Una decisión de la que, según ha contado en las cocinas de Masterchef, no se arrepiente: «El resultado es un niño precioso que tenemos, 7 años de relación… Creo que no tomé una mala decisión».