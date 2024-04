La preciosa fiesta de cumpleaños que Paula Echevarría le ha organizado a su hijo Miki

Paula Echevarría y Miguel Torrees celebraron el pasado 11 de abril uno de los días más esperados: el tercer cumpleaños de su hijo Miki, el pequeño de la casa. Este fin de semana la actriz y el deportista han organizado una fiesta por todo lo alto cuya temática han sido los tractores, un tipo de vehículo que apasiona al benjamín. En este evento también estaba Daniella, la hija que Paula tiene con David Bustamante.

Paula Echevarría siempre es discreta con su esfera privada, pero ha hecho una excepción para compartir algunos momentos del cumpleaños de su hijo. Todo empezó hace unos días, cuando la artista le felicitó públicamente, mandando un mensaje repleto de amor.

«Mi pequeño explorador, el más disfrutón, despierto, impaciente, risueño, gamberro, noble, cariñoso, bromista… mi terremoto, mi amor, el hombre de mi vida (con permiso de papá y abu) ¡Feliz cumpleaños! ¡Mami te quiere que le explota el corazón!», escribió en su cuenta de Instagram, espacio donde acumula 3.6 millones de seguidores.

Paula Echevarría, con su hijo durante el cumpleaños. / @pau_eche

Hace unas horas ha dado un paso más desvelando cómo ha sido la fiesta que ha preparado junto a Miguel Torres. Hay que señalar que Miguel ha ganado mucha popularidad durante las últimas semanas porque ha sido uno de los concursantes de Bailando con la estrellas, programa que ha terminado ganando María Isabel.

Paula Echevarría celebra el cumpleaños de Miki

Miki, el hijo menor de Paula Echevarría, cumplió años el pasado jueves, así que la protagonista de Velvet ha esperado al fin de semana para reunir a sus seres queridos. Igual que David Bisbal y Rosanna Zanetti organizaron un evento su pequeño Matteo inspirado en sus personajes preferidos, Paula ha optado por llenar la fiesta de tractores.

«Ayer celebramos los 3 años del personajillo que nos vuelve a todos locos. Ojalá te vea siempre disfrutar así mi amor», ha escrito la actriz en su publicación. Después ha agradecido al fotógrafo que estuvo presente el material que recopiló durante el evento. «@sergioacostaglez gracias por captar todos los momentos más bonitos de la fiesta. Eres el mejor».

Paula Echevarría, en el cumpleaños de su hijo. / @pau_eche

Paula Echevarría, para sorprender a sus invitados, contrató un catering que le proporcionó una comida estupenda. Tal y como se pudo ver en sus historias temporales de Instagram, la intérprete ofreció tacos de pollo, patatas y carne a la brasa. Después dejó claro que era ella la que se había encargado de la decoración, que estaba basada en «tractores, palas y camiones».

Paula Echevarría, una madre presente

Paula Echevarría, con su familia durante el cumpleaños de su hijo. /@pau_eche

Paula insiste en que la maternidad ha cambiado su vida. Primero fue madre con David Bustamante y luego con Miguel Torres. Con este último todavía no ha pasado por el altar y sus últimas declaraciones dan a entender que este momento tardará en llegar (si es que llega). Considera que está bien así y no siente la necesidad de darse el ‘sí, quiero’.

A pesar de que tiene una agenda repleta de compromisos, Paula está pendiente de todo lo que tiene que ver con sus hijos. «No he sido una madre ausente porque he gestionado bien mis tiempos. Había días que trabajaba de noche y llegaba a las siete de la mañana, dormía media hora, me levantaba antes solo para darle los buenos días y el desayuno y luego me volvía a acostar». Prueba de ello es la preciosa fiesta que le ha organizado al pequeño de la casa.