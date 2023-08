David Bustamante y Paula Echevarría consiguen ponerse de acuerdo gracias a su hija

Paula Echevarría y David Bustamante eran una de las parejas más destacadas de la crónica social, por eso sorprendió tanto cuando anunciaron su separación. La noticia saltó en un conocido programa de televisión, pero no fue hasta meses después cuando los protagonistas confirmaron lo que había pasado a través de un comunicado. A partir de ese momento empezaron las polémicas y durante un tiempo estuvieron enfrentados, pero todo esto forma parte del pasado.

«Queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio. Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos», informaron Bustamante y Echevarría en 2018.

Paula Echevarría celebrando su 46º cumpleaños en el Starlite Marbella/ Gtres

El exmatrimonio ha logrado solucionar sus diferencias en privado. Recientemente se ha puesto de acuerdo para felicitar a la pequeña Daniella, la hija que tienen en común. La joven ha cumplido 15 años y sus padres le han dedicado unas bonitas palabras en las redes sociales.

Atrás quedaron los tiempos en los que David y Paula estaban distanciados. «Ahora mismo no somos los mejores amigos del mundo y no vamos a tomar café los fines de semana», respondió la actriz cuando le preguntaron por su ex en 2019, un año después de formalizar la separación.

El mensaje de Paula Echevarría a su hija Daniella

Paula Echevarría y David Bustamante tienen algo en común: ambos han protegido la privacidad de Daniella, por ese motivo evitan hablar de ella en sus entrevistas. La intérprete desveló en una ocasión que su hija era muy responsable, tanto que tenía cerrado sus perfiles en redes sociales para evitar polémicas. También contó que se pensaba mucho el contenido que compartía.

Paula Echevarría con David Bustamante y su hija Daniella / Instagram

«Lo tiene privado y ella no es muy exhibicionista. Sube muy poquito, lo que sube se lo piensa mucho: sube, borra, sube, eso es como muy de su época», explicó. Paula ha hecho una excepción y ha publicado una foto de Daniella para felicitarla por su cumpleaños. Le ha escrito un texto especial que define perfectamente cómo la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

«Fuerte, divertida, decidida, cariñosa, peLeona, generosa, valiente, con una personalidad arrolladora y muy especial. Mi Leona. No me cabe en el pecho todo lo que te quiero hija. Te digo lo mismo hoy que te digo cada día: disfruta como si no hubiera un mañana, siempre con cabeza y corazón. Estoy muy orgullosa de ti», ha escrito. Lo que más ha llamado la atención es que ha usado la misma frase que ha publicado David Bustamante.

El exmatrimonio se pone de acuerdo

Bustamante y Echevarría han usado la misma frase: «15 años tiene mi amor». El cantante asegura que se siente muy orgulloso de su hija.

«Feliz Cumpleaños princesa mía. Orgulloso de ti. Te amo con todo mi corazón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Bustamante (@davibusta)

David también ha sido bastante discreto y cauto al pronunciarse sobre su hija, pero en alguna entrevista sí ha hablado de ella. Siempre con precaución, igual que cuando toca el tema de Paula Echevarría. El artista aseguró en una de sus últimas intervenciones que siempre que iba a dejar a Daniella en casa pasaba tiempo con su exmujer y Miguel Torres, novio de esta. «Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor».