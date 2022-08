45 años no se cumplen todos los días y por ello Paula Echevarría ha disfrutado de una fiesta a la altura de las circunstancias. La influencer sopló las velas de una tarta gigante que le habían preparado sus amigos. Miguel Torres fue el encargado de organizar todo para que la madre de su hijo no olvidase este día. Globos, sorpresas y mucha emoción marcaron el festejo de su cumpleaños, llevado a cabo durante el festival Starlite de Marbella.

La asturiana se rodeó de grandes amigos para pasar su día. Además de su pareja, no faltaron rostros conocidos como Poty, Carla Pereyra, Sofía Ellar o su estilista, Ana Antic, quien vibraron junto a ella de una tarde-noche cargada de emociones fuertes. Bastaba con ver la cara de felicidad de la cumpleañera para darse cuenta de la plena felicidad que sentía al verse rodeada de sus seres queridos y demás amigos.

Paula Echevarría escogió un look triunfador para su gran día y se decantó por el color blanco, una tonalidad ideal para esta temporada del año y que hacía un bonito contraste con la bronceada piel que luce durante sus vacaciones. Lucía radiante con un diseño satén de escote asimétrico; con un corsé y una falda midi con abertura central para dejar ver sus piernas. Se trataba de un estilismo muy favorecedor y que dejaba claro, una vez más, que la edad parece no pasar por ella ya que está fabulosa a sus 45 años recién cumplidos. La prenda pertenece a la colección de House of CB y se puede adquirir en la boutique oficial de la firma a cambio de 248 euros.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada de la tarta de cumpleaños. Miguel Torres le hizo entrega de la misma, con velas de bengala para darle mayor espectacularidad al momento. Una emocionadísima Paula no podía estar más feliz de tanto amor recibido. Un amor que después devolvió al protagonizar un beso de película junto a su chico que despertó el aplauso de los asistentes.

El exjugador del Málaga había publicado antes una bonita felicitación de cumpleaños para la madre de su hijo en redes sociales: «Feliz cumpleaños mi amor @pau_eche ❤️🎉😍!!! Eres la alegría de nuestra vida y, por supuesto, la mejor mamá que podríamos tener. Hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos. ❤️ Te queremossssssssss muuuuuuchoo ❤️», publicó.

Ambos están viviendo un verano muy familiar cuya mayor parte del tiempo transcurre en la Costa del Sol, una zona que conocen como la palma de su mano y donde tienen todo lo que necesitan. Cargan pilas de cara a otra temporada de trabajo en la que Paula Echevarría tiene una gran novedad, su retorno a la televisión para formar parte de Got Talent, sumándose así a Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Santi Millán.