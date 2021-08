Paula Echevarría ha estallado. La intérprete de ‘Velvet’ ha recibido una infinidad de críticas tras la publicación de una fotografía en la que sale alimentando a su segundo hijo -el primero en común con su actual pareja, Miguel Torres-. Pese a que la actriz siempre ha sido muy celosa de su intimidad, esta vez no ha podido más y ha reflexionado sobre lo acontecido en las últimas horas. Lo ha hecho a través de los ‘stories’ de Instagram donde se ha mostrado visiblemente molesta por las opiniones que han dado algunos internautas sobre cómo alimenta al recién nacido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

“Hola a todos, ¿qué tal? Hablo bajito porque tengo al niño dormido”, ha empezado diciendo mientras se encontraba en el interior de su vehículo. Además, ha recalcado que estaba estacionado y que por ese motivo no llevaba el cinturón de seguridad puesto. Segundos después ha confesado que “está flipando con los comentarios de la fotografía que he puesto porque estoy dando el biberón a mi hijo”. “Nunca pensé que la gente pudiera ser tan atrevida, bocazas y kamikaze a la hora de soltar cualquier opinión. De verdad, nunca dejará de sorprenderme la humanidad”, ha dicho reflexiva.

La intérprete ha dejado claro que no iba a dar “ningún tipo de explicación” porque pare empezar “es su hijo y hago lo que considero como madre que soy”. “No sabéis si eso es leche que yo me he extraído si puede ser un refuerzo después de darle el pecho”, ha comentado molesta. “Nadie tiene que juzgar nada. Yo y su padre junto al doctor haremos lo que consideremos para que sea lo mejor para el niño. Nadie tiene la remota idea de por qué le doy el biberón el bebé, pero todo el mundo se atreve a hablar”, ha continuado explicando.

“De verdad, hay un refrán que dice ‘cada uno en su casa y Dios en la de todos’, y si hiciéramos un poquito más de caso nos iría mejor. Espero que todos en vuestras casas llevéis las cosas a vuestro antojo porque yo en la mía, sí”, ha dicho tajante. Antes de finalizar, Paula Echevarría ha querido decir algo más. “Se me olvidaba, hay que ser un poco más empáticos porque en mi caso yo decido que le doy, pero es que hay gente que ni siquiera tiene la opción. Conozco muchas mujeres que quieren dar el pecho, pero que por cualquier cosa se les corta… o la leche no alimenta… Solo quiero decir que cada uno sepa lo que tiene y que nadie se meta en la vida de los demás porque nunca sabes en qué yaga puedes estar metiendo el dedo.