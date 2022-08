Paula Echevarría: 45 años, una vida plena y una cuenta pendiente

Los últimos años han estado cargados de felicidad para Paula Echevarría. Y no es para menos, ya que, desde que hizo su estelar aparición en la emblemática serie Velvet, el currículum de la actriz no ha dejado de agrandarse, convirtiéndose así en una de las intérpretes e influencers más destacadas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Pese a estar inmersa en su trayectoria profesional y en todos los nuevos proyectos a los que próximamente hará frente, como por ejemplo su estreno como jueza de Got Talent, la de Candás también ha tenido tiempo para dedicarlo al ámbito familiar, y cómo no, al sentimental. Si hay algo que hace sentir especialmente orgullosa a la ex de David Bustamante es la gran unión que comparte con Miguel Torres y con sus hijos, Daniela y Miguel Jr. Los cuatro han conseguido formar un tándem aparentemente irrompible del cual hacen partícipes a sus seguidores de Instagram. De hecho, en la última ocasión, todos ellos disfrutaron del bautizo del pequeño de la casa, el cual no estuvo exento de polémica.

Era el pasado 11 de abril de 2021 cuando Miki llegaba al mundo, y ahora, más de un año después, sus progenitores aprovechaban la llegada del buen tiempo de la mano del mes de junio para celebrar su bautizo. Una jornada de lo más especial en la que el hijo pequeño de Paula pudo dar sus primeros pasos frente a las decenas de seres queridos que aguardaban su llegada. Aunque, si algo llamó especialmente la atención, fue la vestimenta de la pareja. Tanto Echevarría como Torres apostaron por dos looks que mucho recordaban a los típicos que los novios se ponen en los momentos previos a pasar por el altar, algo que hizo saltar las alarmas sobre si habían aprovechado la fecha también para darse el “sí, quiero” frente a sus más allegados y de manera secreta, manteniendo así la magia de la privacidad

Ataviada con un vestido midi blanco, de mangas abullonadas y cuerpo bordado con flores y perlas de Fernando Claro, la asturiana cogía de la mano al pequeño Miguel, mientras que por el otro lado, el padre apostaba por un elegante traje de chaqueta azul marina y chaleco gris a juego. En aquel momento, muchas fueron las especulaciones que giraron en torno a la pareja sobre una posible boda entre ellos. Algo que ambos se han encargado de desmentir, y especialmente Paula, mostrando una actitud con la prensa de desagrado ante esas creencias nupciales.

Aún no se sabe si Miguel y Paula tienen pensado unir sus vidas por medio del matrimonio. Por el momento, la actriz se ha negado rotundamente a darse el “sí, quiero” con su novio, aunque, quién sabe si de cara a los próximos meses cambiarán de opinión. Sea como fuere, lo cierto es que ambos gozan de una complicidad que traspasa pantallas y que, con el paso del tiempo, va siendo más fuerte sin necesidad de llevar a cabo una boda.