La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a un delincuente argelino residente ilegal en España, acusado de romperle los dos brazos y los dientes a una mujer de 67 años para robarle el bolso. El arrestado, al que le constan numerosos antecedentes, siguió a la mujer y la tiró por unas escaleras desde cinco metros de altura para quitarle sus pertenencias.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 7.30 horas del 20 de julio cuando la mujer se dirigía a su puesto de trabajo. En ese momento, en las escaleras de piedra de la calle Puente Alberca de Lorca, el ladrón se abalanzó sobre la mujer y a la vez que la empujaba por la escalera, le dio un violento tirón del bolso que llevaba.

Producto del asalto violento, la mujer de 67 años se precipitó por las escaleras desde una altura de cinco metros, rompiéndose ambos brazos, los dientes y sufriendo golpes por todo el cuerpo, siendo trasladada urgentemente a un centro hospitalario de la ciudad.

Detenido en 48 horas

Tras el robo, la Policía Nacional arrancó una investigación con la ayuda de las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, hasta perfilar las características físicas y la ropa que vestía el autor del robo. Los agentes consiguieron detener al delincuente argelino en menos de 48 horas desde el robo.

El autor del robo con violencia es un ciudadano argelino de 37 años, que se encuentra en situación irregular en España y al que le constan numerosas detenciones por otros delitos violentos. Tras su pase a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional como autor de un robo con violencia.

El Ayuntamiento pide la expulsión del país

El Ayuntamiento de Lorca ya ha anunciado que ejercerá la acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el autor de los hechos para solicitar su expulsión del país y reclamar que el ladrón indemnice a la víctima por los daños ocasionados.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha argumentado la personación del consistorio como una forma de defender los intereses de las víctimas y la seguridad de los vecinos.