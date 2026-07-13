Marie Curie, premio Nobel de Física: «Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto»

La famosa física que logró romper los límites científicos y sociales de su época, Marie Curie, nos muestra a través de esta reflexión una lección de valor: «Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto».

Curie se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas y la primera mujer en dar clases en la Universidad de París. La reflexión de hoy refleja perfectamente cómo fue su vida, su ética de trabajo y su determinación inquebrantable ante la adversidad.

La filosofía Curie

No solo se convirtió en un personaje relevante gracias a sus indudables conocimientos sobre la física, sino que además pudo alcanzar sus logros en una época donde la ciencia estaba dominada por hombres. Fue capaz, mediante su enfoque y determinación, de desarrollar una carrera donde las mujeres estaban limitadas por las universidades en realizarse como profesionales académicos.

Su ética de trabajo siempre estuvo basada en el avance del conocimiento y el beneficio de la humanidad, por encima de los riesgos y críticas de la sociedad. Marie Curie era fiel creyente de que actuar bajo principios éticos firmes te da la fuerza para resistir la presión externa.

Marie Curie y su determinación

El miedo al fracaso o al juicio ajeno disminuye cuando sabes que tu causa es justa y correcta. Cuando Curie no patentó el aislamiento del radio, el mundo entero le llamó ingenua, ya que podría haberse convertido en una de las mujeres más ricas del planeta. Curie tomó esta decisión, ya que valoraba más el no restringir el acceso a la salud porque lo consideraba moralmente incorrecto.

En 1911, la prensa francesa la atacó con insultos machistas y xenófobos. Debido a este linchamiento, la Academia de Ciencias de Suecia le pidió que no fuera a recoger su segundo Nobel para agrandar el escándalo. Curie no se doblegó ante el miedo a la humillación pública y respondió que el premio se otorgaba por su trabajo, no por su vida privada. Sabía que defender la dignidad de su trabajo científico era lo correcto, por lo que el miedo a las críticas sociales no la paró.

Marie Curie es catalogada por las personas que estudiaron sus vivencias como una luchadora, que hizo frente a la guerra (Primera Guerra Mundial) y a las enfermedades que tuvo.