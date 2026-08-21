Ana Redondo, ministra de Igualdad, sigue sin visitar Ceuta tras las 18 denuncias por agresión sexual derivadas de la avalancha migratoria del pasado 30 de julio, durante la cual entraron ilegalmente 90.000 extranjeros a la ciudad autónoma desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Hasta ahora, la política socialista sólo ha celebrado una reunión telemática sobre el «plan de contingencia» este viernes.

La agenda del Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido, entre los distintos actos oficiales, la participación de Redondo este viernes a las 10:00 horas «por vía telemática» en la «reunión de seguimiento del plan de contingencia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género activado por la crisis migratoria en Ceuta». Posteriormente, la titular de Igualdad ha formado parte, de nuevo online, de la reunión de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

Pese a ello, ni el Ministerio ni la propia Redondo se han pronunciado sobre estas reuniones durante la mañana de este viernes. Sus equipos de comunicación tampoco han distribuido imágenes oficiales a lo largo de las primeras horas del día de ninguno de los dos encuentros a los que aludía la agenda oficial.

En contraposición, el último acto público al que ha acudido la ministra presencialmente fue hace una semana, cuando visitó el Punto Violeta instalado en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), donde tenían lugar las fiestas patronales. Allí también atendió a los medios que se congregaron para preguntarle sobre la actualidad.

Visita a un Punto Violeta en Valladolid

Entonces, Redondo se pronunció sobre las agresiones sexuales a niñas y mujeres tras la llegada de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. La política del PSOE aseguró que su departamento «lleva trabajando desde el primer momento» junto a las autoridades ceutíes e insistió en que se han puesto a disposición de la ciudad los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluidos los remanentes de ejercicios anteriores.

Redondo negó entonces que las niñas estuvieran «deambulando». Según la ministra, las autoridades de Ceuta estaban garantizando a las menores «espacios seguros». En sus palabras, estas jóvenes estaban siendo «atendidas y en todo momento seguras».

Sin embargo, reconoció que el centro de crisis 24 horas de Ceuta ya estaba atendiendo a «algunas niñas». En todo caso, la titular de Igualdad trasladaba a la ciudadanía asustada por la invasión su «absoluta comprensión, absoluta empatía». A su vez, prometió que «la Administración, el Estado, está con ellas».

En aquella comparecencia calificó la crisis de «complejísima» y de «una dimensión enorme», a la vez que defendía «la soberanía española» sobre Ceuta. Pese a ese tono de emergencia, la ministra no ha hecho todavía ningún viaje a Ceuta y se ha limitado a decir que está «a disposición del Gobierno».

Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, anunció el traslado a la Península de 500 niñas menores de edad que se encuentran en Ceuta desde la invasión del pasado 30 de julio, ignorando las exigencias de la Unión Europea, que ha instado al Gobierno a devolver a todos los inmigrantes que permanecen de manera ilegal en la ciudad autónoma.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, «este plan incluye el real decreto-ley para la acogida vinculante por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida».