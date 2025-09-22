Una de cada tres mujeres en situación de prostitución en Palma presenta indicios de explotación o trata

Una de cada tres mujeres en situación de prostitución en Palma presentan indicios claros de explotación o trata. En términos absolutos, se estima que en Palma hay al menos 447 víctimas de explotación sexual.

Son datos que ha revelado el informe ‘Identificación de casos de tráfico con fines de explotación sexual’, correspondiente al año 2024 elaborado por la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Palma.

El documento, presentado este lunes por la segunda teniente de alcalde y regidora de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut i Igualtat d’Oportunitats, Lourdes Roca, revela que el perfil mayoritario de las víctimas es el de mujeres jóvenes, extranjeras y en situación administrativa irregular. Por otro lado, el 74% de las víctimas tienen responsabilidades familiares, y el 59% de ellas mantiene a dos o más personas a su cargo.

Durante su intervención, Roca ha manifestado su firme compromiso para erradicar esta lacra, apostando por un abordaje integral «que combine atención cercana y continuada, coordinación entre servicios y políticas públicas que sitúen la protección de las víctimas en el centro, junto con una clara apuesta por la sensibilización y la prevención».

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que la explotación sexual se concentra principalmente en entornos deslocalizados, como viviendas particulares (64%), servicios con desplazamiento (14%), calles (12%), clubes (8%) y webcam (2%).

Según ha indicado la concejal, estos espacios heterogéneos son más difíciles de detectar, «lo que incrementa la necesidad de reforzar los mecanismos de identificación».

En cuanto a la edad, los grupos más numerosos son los de 25 a 34 años (40%) y de 35 a 44 años (32%), con una edad media de 34,7 años.

Respecto a los servicios recibidos, el 92% de las víctimas ha accedido a recursos sociales, como ayudas económicas o alojamiento; el 47% ha contado con asistencia sanitaria y el 43% ha recibido formación y orientación laboral. Además, el 25% ha tenido apoyo jurídico y el 23% acompañamiento psicológico.

En este sentido, la teniente de alcalde ha querido agradecer «el trabajo de los equipos técnicos municipales y de las entidades que han hecho posible este informe y que han estado junto a las víctimas, acompañándolas y escuchándolas».

«Gracias a ese esfuerzo coordinado muchas mujeres han logrado salir de estas situaciones y comenzar su proceso de recuperación», ha señalado.

Para finalizar, la regidora ha condenado cualquier forma de violencia hacia las mujeres reafirmando el “firme compromiso del Ayuntamiento para que Palma sea una ciudad que defienda la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas».