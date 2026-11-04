Cayetana destroza en un minuto para enmarcar el «no todos somos iguales» de Sánchez

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP), ha compartido un vídeo en el que, en tan solo un minuto, retrata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este presumiera de que «no todos somos iguales» en su comparecencia tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

«Efectivamente, señor Sánchez, no todos somos iguales», ha afirmado Cayetana, que ha repasado todos los escándalos que acorralan al jefe del Ejecutivo para acabar vaticinando que el dirigente socialista «va a caer en las urnas» para que España tenga «un gobierno decente».

«Acabo de escuchar a Sánchez explicar que no todos somos iguales y sí, efectivamente, no todos somos iguales», ha comenzado Álvarez de Toledo, en un vídeo de reacción publicado minutos después de una comparecencia del presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa en la que ha anunciado a Carlos Cuerpo como relevo de Puente al frente de la cartera de Transportes.

«No todos colocamos a putas en empresas públicas, no todos pactamos con un partido que no condena e incluso justifica el asesinato de nuestros compatriotas y sus compañeros. No todos compramos el poder con una amnistía a unos golpistas que intentaron convertir a unos vecinos en extranjeros», ha repasado Cayetana Álvarez de Toledo en el vídeo.

La dirigente popular, que como adelantó OKDIARIO y oficializó posteriormente su formación acompañará a Alberto Núñez Feijóo como nº2 en las listas del PP por Madrid, ha asegurado que «no todos montamos una cloaca para intentar destruir a fiscales, jueces y policías» y que tampoco se marcharon «de vacaciones un mes después de anunciar que nuestro país había sido invadido», como hizo Sánchez con Ceuta.

«No todos tenemos a un suegro proxeneta y no todos hemos esperado a dos tragedias para presentar nuestra dimisión. No todos somos iguales y precisamente por eso Pedro Sánchez va a caer en las urnas y vamos a tener un gobierno decente en España a partir del 29 de noviembre», ha finalizado.