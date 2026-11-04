Vota: ¿Crees que la dimisión de Óscar Puente permitirá a Sánchez remontar en las encuestas de cara al 29-N?

¿Crees que la dimisión de Óscar Puente permitirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remontar en las encuestas de cara al 29-N? El pasado martes, el ex ministro de Transportes anunció su dimisión durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Puente ha dejado su cargo una semana después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que 69 personas perdieron la vida.

Sánchez ya contemplaba destituir al ministro de Transportes después de recibir sondeos que sitúan al PSOE entre los 90 y los 95 escaños tras la tragedia ferroviaria de Urda, en la que han muerto 69 personas, tal y como adelantó OKDIARIO este lunes.

Este accidente no ha sido la única tragedia sucedida en el ferrocarril desde que Óscar Puente aceptó ser ministro de Transportes. Hace apenas nueve meses, dos trenes, uno de AVE e Iryo, colisionaron en el trayecto Sevilla- Madrid en el que perdieron la vida 46 personas.

A las puertas de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 29-N, Pedro Sánchez destituye a Óscar Puente y anuncia que cogerá el relevo hasta las elecciones el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.