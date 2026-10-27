Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha señalado este martes el «pucherazo en toda regla» ocurrido el pasado domingo durante las elecciones en Brasil y tras la noticia de que Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia y rival de Lula da Silva, haya tenido que refugiarse en Estados Unidos después de que un juez afín al presidente brasileño ordenara retirarle el pasaporte.

Inda ha manifestado su preocupación ante la reacción de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que celebró la victoria del izquierdista Lula asegurando que en España pasará lo mismo. «¿Va a haber también pucherazo en España?», se ha preguntado Inda, y ha planteado la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Santiago Abascal, líder de Vox, tengan que «exiliarse de España» igual que Bolsonaro.