Las regletas tienen los días contados: su sustituto es más seguro, ordenado y práctico

Las regletas tradicionales como las conocemos tienen los días contados. Principalmente porque acaban de llegar a España las nuevas regletas modulares que todo hace indicar que arrasarán en el mercado. Estos nuevos aparatos son un elemento decorativo más de la vivienda y se sitúan principalmente en la zona de la cocina, donde se pueden aplicar varios pequeños electrodomésticos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas regletas que llegan al mercado.

Las regletas han sido un elemento más en los hogares españoles desde que el auge de las nuevas tecnologías llenó de aparatos electrónicos y pequeños electrodomésticos la casa. Este nuevo invento llegó con fuerza en su día y fue todo un avance, ya que permitía conectar varios dispositivos en un solo enchufe. Con el paso del tiempo, estos productos también se han quedado anticuados, ya que tienen algunas desventajas, que tienen que ver con la seguridad, el alto consumo si se quedan enchufadas y algo importante para los devotos de la decoración: el mar de cables que se quedan dispersos.

Llegan las nuevas regletas modulares

Así que estas regletas de toda la vida han evolucionado en las regletas modulares, que acaban de llegar a España y están dispuestas a arrasar en el mercado. Estas regletas modulares forman parte de la decoración y están destinadas a estar en la cocina, donde se requieren más enchufes por la cantidad de pequeños electrodomésticos que podemos encontrar hoy en día en esta parte de la casa.

Y, ¿en qué consiste la regleta modular? Pues, como la propia palabra indica, este es un módulo alargado de forma rectangular que va clavado en la pared y lleva incorporados varios enchufes. Esto permitirá que los distintos dispositivos se puedan incorporar de forma independiente en la parte del hogar que más requiera de su existencia. Por ejemplo, esto también puede ir conectado en la pared de atrás de la televisión para conectar la televisión, el router, una videoconsola y otros aparatos como una lámpara, por ejemplo.

Xiaomi ya ha puesto a la venta su nueva regleta modular que se puede adquirir a través de la página web de este gigante del comercio electrónico. Mundo Xiaomi ya informó en su día de la llegada al mercado de «un enchufe-regleta modular domótico y revolucionario de quita y pon para ajustarlo y que te llegue siempre el cable».

Este nuevo invento tiene una principal ventaja con la regleta tradicional y es que los cabezales se pueden quitar, poner y ajustar como sea preciso. También existe la posibilidad de aplicar los nuevos enchufes inteligentes que permiten conectar dispositivos USB y todo tipo de cargadores para cargar dispositivos a 33 W, teniendo los enchufes una capacidad de hasta 8000 W. Es decir, sobre este riel se podrán aplicar entre tres y cinco enchufes sin ningún tipo de problema y según tus necesidades.

Este Xiaomi Track Socket, como así se denomina, también hace una oda a la seguridad con un sistema de cierre automático para cuando retires uno de los enchufes, lo que hace que no se quede ningún cable al descubierto. La longitud de las ranuras también hace imposible que se puedan meter los dedos dentro de ellas, lo que supone un avance para los niños. Según informa esta página web, los precios son los siguientes: