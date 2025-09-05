No volverás a utilizar una regleta: este invento es mejor y además te ayuda a ahorrar

Una regleta es una base múltiple de enchufes diseñada para conectar varios aparatos eléctricos, dependiendo del número de clavijas. Al adquirir una regleta, es importante considerar tanto la cantidad de dispositivos a conectar como la capacidad de amperaje que pueda soportar, evitando así problemas de sobrecalentamiento debido a una tensión excesiva.

Estas regletas están disponibles en una amplia variedad de colores y formas, incluyendo modernas torretas o cubos multienchufe. Algunas pueden contar con un interruptor para desconectar la entrada de energía, ofreciendo mayor control sobre la alimentación eléctrica. Además, existen regletas que incorporan conexiones USB, lo que permite cargar dispositivos como ordenadores, teléfonos u otros aparatos que utilicen este tipo de terminal.

El invento que va a sustituir la regleta

La regleta de toma de corriente KOOSLA integra 12 tomas de corriente y 6 puertos USB en una sola torre, permitiendo conectar hasta 18 dispositivos simultáneamente, incluso en espacios reducidos. Esta solución es ideal para el hogar, la oficina, reuniones, viajes, entre otros. Los 6 puertos USB cuentan con circuitos integrados inteligentes que soportan una corriente total de 4,8 A, detectando automáticamente cada dispositivo y proporcionando la corriente más rápida posible, hasta 2,4 A, a través de un único puerto USB.

Además, la regleta KOOSLA incluye un interruptor de control individual en cada nivel, facilitando el apagado de varios dispositivos a la vez cuando no están en uso. El cable cuenta con un núcleo de cobre puro, lo que garantiza seguridad y durabilidad, con una longitud de 2 metros que se adapta a la mayoría de los escenarios de uso.

Para una seguridad excepcional, la regleta cuenta con protección contra sobretensiones de 1500J, efectiva incluso durante tormentas. Además, el lateral de la torre multienchufe tiene un interruptor de protección contra sobrecargas que se apaga automáticamente si la potencia total del dispositivo supera los 4000W, protegiendo tanto a los dispositivos como a los usuarios.

Fabricada con materiales de alta calidad, la regleta KOOSLA está hecha de PC ignífugo y carcasa de ABS, lo que la hace resistente al fuego, al agua y a altas temperaturas, garantizando una larga vida útil del enchufe y la seguridad de uso.

Por último, el diseño de la regleta optimiza el espacio al contar con 12 tomacorrientes de CA y 6 puertos USB dispuestos perpendicularmente al suelo, lo que facilita la organización del espacio y ahorra espacio en comparación con las regletas tradicionales.

Guía de compra

Al comprar una regleta eléctrica, es crucial considerar varios aspectos para garantizar que se adapte a nuestras necesidades y sea segura y eficaz. Primero, es importante verificar que la regleta tenga suficientes tomas para conectar todos los dispositivos que planeas utilizar. Además, debes fijarte en la forma y dimensiones de la regleta, eligiendo un modelo que se ajuste al espacio disponible. La longitud del cable también es relevante, ya que determina la distancia a la fuente de alimentación.

Es esencial elegir una regleta con protección contra sobretensiones para proteger los dispositivos en caso de aumentos repentinos de voltaje. Los interruptores individuales para cada toma facilitan el encendido y apagado de dispositivos individuales, lo que puede ser útil para ahorrar energía. También debes considerar la presencia de protección de seguridad en los enchufes si hay niños o mascotas en casa. Algunas regletas incluyen puertos USB adicionales para cargar dispositivos móviles, y los indicadores LED pueden proporcionar información útil sobre el estado de la regleta.

Por otro lado, debes asegurarte que la regleta pueda manejar la cantidad de energía que tus dispositivos requieren y buscar modelos con una calidad de construcción duradera. Si planeas montar la regleta en la pared o debajo del escritorio, es importante elegir un modelo con soportes o agujeros de montaje adecuados. Por último, si deseas funciones inteligentes, hay regletas disponibles que ofrecen programación de encendido, medición de consumo y otras características avanzadas.

Consumo

El consumo fantasma se refiere al consumo de energía que realizan los dispositivos electrónicos que permanecen conectados a la red eléctrica de forma permanente, incluso cuando no están en uso. Esto va más allá de los electrodomésticos como el frigorífico o el congelador, que necesitan estar enchufados continuamente.

El consumo fantasma, también conocido como gasto invisible, proviene de los dispositivos que están listos para ser utilizados en cualquier momento, como los que tienen una pequeña luz roja indicadora de que están en modo de espera o «stand by». Esta luz consume energía constantemente.

Las regletas eléctricas, que son tan comunes en la actualidad debido a la cantidad de dispositivos eléctricos que tenemos en casa, también pueden contribuir al consumo fantasma. Aquellas regletas que tienen un interruptor de encendido y apagado consumen energía aunque no haya dispositivos enchufados a ellas.

Para evitar este consumo, simplemente debemos apagar el interruptor cuando no estén en uso. Por otro lado, las regletas que no tienen este interruptor y no tienen ningún dispositivo enchufado no consumen energía alguna.