Mario Vaquerizo saca a la luz el secreto bomba de su relación con Alaska y sentencia: «Terminal»

Después de más de dos décadas de relación con Alaska, Mario Vaquerizo ha sorprendido a sus seguidores al sacar a la luz un recuerdo personal cargado de emociones. Aunque el líder de las Nancys Rubias es conocido por su sentido del humor, en esta ocasión ha dejado entrever una faceta mucho más íntima. Lo ha hecho con una fotografía inédita y un texto que ha abierto la puerta a una de las confesiones más sinceras sobre el origen de su historia con la icónica cantante de Fangoria. El secreto mejor guardado ha visto la luz y nosotros tenemos todos los detalles.

La historia de Alaska y Mario no comenzó en el mejor de los contextos. Cuando se conocieron en 1999, ella mantenía una relación sentimental con otra persona. Él, por su parte, entró en su vida por motivos profesionales: estaba encargado de gestionar la promoción de su grupo. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que entre ellos surgiría algo tan fuerte como para desafiar lo establecido.

Durante varios meses, Mario Vaquerizo aceptó un papel incómodo. Fue «el otro», como él mismo ha confesado recientemente. En declaraciones para una entrevista concedida a Vanity Fair, el artista admitió que aunque al principio todo parecía un juego, llegó un momento en el que la situación se volvió insostenible para él. No quería formar parte de una historia marcada por la deslealtad. Lo que comenzó como una aventura profesional derivó en un vínculo personal que pronto desbordó lo sentimental.

La «adolescencia terminal» de Mario Vaquerizo

Lo que realmente ha provocado el revuelo mediático en las últimas horas ha sido la publicación de una fotografía que Mario compartió a través de su cuenta de Instagram. En ella se le ve junto a Alaska en sus primeros meses de relación, ambos mucho más jóvenes, con los estilismos excéntricos que los caracterizaban. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial)

«Niña, ¿te acuerdas de esta foto? Verano-Otoño del amor. Año 1999. En plena adolescencia terminal. Te quiero». Con estas palabras, Vaquerizo no solo recuperó un recuerdo visual, sino que revivió una etapa marcada por el vértigo emocional, los excesos y el amor sin filtros. La expresión «adolescencia terminal» refleja un momento vital donde la intensidad emocional superaba cualquier lógica. Fue una manera poética de definir ese amor en plena ebullición.

¿Por qué decidieron no tener hijos?

Uno de los aspectos menos conocidos de su relación es la conversación que tuvieron sobre la posibilidad de formar una familia. Durante los primeros años, Alaska ya había decidido no ser madre. Por su parte, Mario, once años más joven, no descartaba la idea. Tenía una visión tradicional de la familia que contrastaba con el estilo de vida nómada y nocturno que ambos llevaban.

La cantante fue clara al exponer su punto de vista. Le explicó que no veía compatible la paternidad con la forma de vida que tenían en aquel momento. Ambos estaban volcados en sus respectivos proyectos musicales, viajaban constantemente, dormían poco y vivían al margen de las convenciones.

Alaska le hizo ver que su forma de entender la familia, influenciada por una estructura tradicional y cohesionada, no encajaba con la realidad que compartían. Mario acabó dándole la razón. Reconoció que no estaba dispuesto a renunciar a su ritmo de vida, ni a su carrera, por lo que decidió aparcar esa posibilidad. Hoy, ambos coinciden en que fue la decisión adecuada, aunque también han dejado entrever que si hubieran estado en otro momento vital, quizá la historia habría sido diferente.

Un matrimonio unido, a pesar de los rumores

Han pasado casi 26 años desde que se conocieron y siguen juntos, reforzando una de las relaciones más singulares y sólidas del panorama mediático español. No se trata solo de amor, sino también de respeto, complicidad, admiración mutua y una profunda conexión emocional y artística. A lo largo de estos años, han compartido giras, platós de televisión, documentales y todo tipo de experiencias, buenas y malas.

El reciente documental sobre Alaska ha permitido conocer aspectos inéditos de su historia personal y ha mostrado cómo ambos han sabido crecer juntos, afrontando crisis y superando obstáculos. El momento en que Mario fue «el otro» ya es parte del pasado, pero no ha sido olvidado. Al contrario, ha sido integrado como una etapa más del camino, como una lección que los hizo más fuertes.

A diferencia de otras parejas mediáticas, Alaska y Mario han sabido mantener su esencia. Nunca han pretendido ser un modelo de pareja ideal, sino una alianza real entre dos personas con estilos y pasados distintos, pero con una visión común del amor y la libertad. Su longevidad sentimental no se debe a la perfección, sino a la voluntad de permanecer juntos a pesar de las diferencias. Con cada aparición pública, demuestran que el cariño sigue intacto. Y aunque a menudo sus gestos puedan parecer excéntricos o teatrales, están cargados de verdad. ¿Qué será lo próximo que nos tienen preparados?