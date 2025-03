Mario Vaquerizo saca a la luz toda la verdad sobre su matrimonio con Alaska: «A veces…»

Mantener un matrimonio sólido durante 25 años es una hazaña que pocas parejas logran. El amor, como cualquier otra faceta de la vida, requiere compromiso, paciencia y trabajo constante. Sin embargo, Mario Vaquerizo y Alaska han demostrado que es posible mantener viva la chispa a lo largo del tiempo. Su relación, una de las más longevas y queridas del panorama artístico español, ha resistido el paso de los años gracias a la complicidad y el respeto mutuo. Aunque reconocen que no han estado exentos de momentos de tensión, el secreto de su éxito radica en afrontar juntos tanto los buenos como los malos tiempos. «A veces nos sacamos de quicio», responde cuando le preguntan por la verdad de su relación.

El propio Mario se ha sincerado en una entrevista con una conocida revista, donde ha hablado sobre sus 25 años de matrimonio con Alaska, así como sobre su proceso de recuperación tras un aparatoso accidente. «Olvi me ha dado serenidad y templanza. Y, sobre todo, plenitud en la vida, aunque a veces nos saquemos de quicio», confesaba con humor. Sus palabras reflejan que, como en cualquier relación, han enfrentado desafíos, pero siempre han encontrado la manera de salir fortalecidos.

El accidente que tuvo Mario Vaquerizo

El pasado 19 de octubre sufrió un grave accidente mientras actuaba en el festival Horteralia en Cáceres. Una caída desde dos metros de altura le provocó la rotura de dos vértebras, lo que lo obligó a ser hospitalizado de inmediato. Aunque en un primer momento parecía estar evolucionando favorablemente, tres días después sufrió una recaída y tuvo que ser ingresado nuevamente. Fue entonces cuando los médicos le diagnosticaron retinopatía de Purtscher, una rara enfermedad ocular que afectó su visión y cuya recuperación ha sido casi milagrosa.

A pesar de la gravedad de su estado, el cantante nunca perdió su característico sentido del humor. «Dios me ha castigado por reírme de la caída de Juan Gabriel, que era un poco como Chiquito de la Calzada», bromeaba. Sin embargo, también reconoció que su proceso de sanación ha sido inesperadamente rápido. «La oftalmóloga me dijo: siga usted rezando a lo que reza, porque lo que ha pasado con usted es un milagro».

El nuevo proyecto del cantante

Han pasado casi cinco meses desde aquel fatídico día y Mario Vaquerizo ya está completamente volcado en la promoción del nuevo sencillo de Nancys Rubias, titulado Reset. Para él, esta canción simboliza un nuevo comienzo y un renacer personal. «Resetearse significa que estás vivo. La gente que no se resetea creo que acaba siendo infeliz», ha comentado en una entrevista con Cadena 100.

El protagonista de nuestra noticia ha asegurado que su recuperación ha sido una experiencia transformadora, en la que la fe ha jugado un papel fundamental. Entre los momentos más emotivos de su hospitalización, recuerda la visita de Fabio McNamara, quien le llevó un frasco con agua de la Virgen de Umbe. «Me lo puse en los pies, en la cara y en los ojos. Rezamos un Dios te salve María y, a partir de ese momento, empecé a ver las cosas más claras», comenta. Aunque es consciente de que muchos pueden ser escépticos ante su relato, él está convencido de que su mejoría tuvo un componente espiritual. «Me da igual que la gente diga que es mentira. No sé si será verdad o no, pero es la sensación que yo tuve, y yo creo que fue real».

Alaska, el gran apoyo de Mario Vaquerizo

Más allá de los desafíos de salud, Mario sigue encontrando en Alaska su mayor apoyo. Su historia de amor comenzó en los años 90 y desde entonces han sido inseparables. Se casaron en Las Vegas en 1999 y, más de una década después, decidieron formalizar su matrimonio en España en 2011. Desde entonces, su relación ha sido una fuente de inspiración para muchos, demostrando que el amor puede resistir el paso del tiempo cuando se fundamenta en el respeto, la admiración y el sentido del humor.

Pese a los altibajos, Mario y Alaska siguen compartiendo la vida con la misma pasión que el primer día. «Ella apostó por mí y yo por ella. Es la mujer de mi vida», explica el vocalista de Nancys Rubias. Con un matrimonio que ha superado crisis, retos y hasta un milagroso proceso de recuperación, Mario Vaquerizo y su mujer siguen siendo una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

No han querido tener hijos, pero eso no quiere decir que su relación valga menos, al contrario. Es un gesto de amor. Alaska ha explicado que Mario sí estaba dispuesto a ampliar la familia, pero ella consideró que no estaba capacitada, se lo hizo saber y llegaron a un acuerdo. Este pacto les permite continuar con su vida desde un punto de vista muy cómodo. La comunicación es la clave del éxito y el secreto que explica por qué esta pareja es tan feliz.