Mario Vaquerizo ha recibido el alta hospitalaria tras su aparatosa caída de una plataforma giratoria en pleno concierto de su grupo, Nancys Rubias, en el festival Horteralia, en Cáceres. El cantante ha abandonado el Hospital Universitario de la ciudad extremeña en silla de ruedas, con el cuello inmovilizado con un collarín ortopédico y acompañado de una enfermera del centro médico y de su hermana Marta, quien le ha hecho compañía durante estos días. «Me han tratado en este hospital de putísima madre. Ha sido una caída tontísima, hay que tener mucho cuidado con las caídas. Me caí y cuando recuperé la conciencia ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, en el hospital. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe», han sido sus primeras palabras.

El artista ha revelado que se encuentra bien, aunque «bastante dolorido» y bajo los efectos de la medicación necesaria para paliar los dolores que padece. «Me podía haber matado o haber quedado paralítico, pero gracias a Dios estoy aquí. Creo que fue el cardado que llevaba lo que me salvó del golpe. Tengo una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6, pero estoy en muy buenas manos con este equipo médico maravilloso que me ha tratado fenomenal», ha dicho. «Ahora voy un poquito dopado. Yo creo mucho en el dopaje, porque es lo que me viene bien. Ahora me toca reposo y paciencia, que es lo que menos tengo», ha añadido Vaquerizo señalándose las cervicales.

Mario Vaquerizo a su salida del hospital. (Foto: Gtres)

Durante su intervención a la prensa, Mario Vaquerizo ha querido aclarar que el festival antes citado cumplía con todas las medidas de seguridad. «El festival reunía todas las características de seguridad. Simplemente es que yo soy una mariquita inquieta, y tropecé con muy mala suerte», ha dicho. Asimismo, el cantante ha agradecido el apoyo de su familia y amigos durante su recuperación. En especial a Alaska, que recibió la noticia de la caída y posterior ingreso de su esposo en un viaje en el extranjero. «Estaba fuera de España y quiso venir, como mis padres, pero les dije que no porque tampoco iban a hacer nada en el hospital».

Mario Vaquerizo actuaba junto a las Nancys Rubias en el festival Horteralia, que congregó a más de 5.000 personas de toda España en el recinto ferial de Cáceres, cuando cayó del escenario, causando una gran preocupación entre los asistentes. El artista fue trasladado rápidamente en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres.

Primeras palabras de Alaska tras la grave la caída de Mario Vaquerizo

Casi al tiempo que el líder de Las Nancys Rubias ha ofrecido sus primeras declaraciones después de recibir el alta hospitalaria, Alaska ha hecho lo propio desde las puertas de su domicilio en común con Mario en el centro Madrid. La de México ha volado de urgencia a la capital desde Venecia tras cumplir con algunos compromisos profesionales. «A mí me ha pillado fuera de España. El susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos», ha declarado la artista.