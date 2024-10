Han pasado ya seis meses desde que la casa real de Grecia anunciara la separación y el posterior divorcio de los príncipes Nicolás y Tatiana. Una noticia inesperada, ya que formaban una de las parejas más sólidas de la realeza. Una ruptura que se produjo en términos amistosos, de hecho, la ex mujer del príncipe sigue manteniendo una estrecha relación con su familia política y conserva el título de princesa.

Ahora Tatiana, que fue una de las grandes ausentes en la boda de la princesa Teodora y Matthew Kumar en Atenas, ha hablado por primera vez de cómo han sido estos meses tras su separación. La princesa se ha sincerado con una revista griega, a la que ha concedido una entrevista con motivo de una campaña por la salud mental organizada por ella misma a través de Breathe Hellas. La ex nuera de la reina Ana María de Grecia está muy concienciada con las cuestiones relacionadas con la salud mental y fomenta activamente la toma de conciencia sobre esta cuestión, ya que ella misma vivió en su infancia un episodio dramático. Su padre padecía una fuerte depresión y se suicidó.

La princesa Tatiana de Grecia con el príncipe Nicolás. (Foto: Gtres).

En las declaraciones a la prensa griega la princesa ha dicho que todavía hay muchas personas que sufren en silencio, por lo que es muy importante ayudar a que la gente pierda la vergüenza a pedir ayuda y sea consciente de que es fundamental cuidar la salud mental.

En este sentido, la ex mujer del príncipe Nicolás no ha tenido reparos en reconocer que este año ha sido muy complicado para ella: «Ha sido un año realmente difícil para mí, lleno de momentos de incertidumbre y dolor, de transición», ha dicho la princesa. Tatiana no se ha referido directamente a su divorcio, pero ha sido uno de los episodios que han marcado los últimos meses, probablemente el que más.

Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik en su boda. (Foto: Gtres).

La venezolana ha comentado que, a pesar de la vorágine a nivel emocional, ha intentado afrontar las dificultades de la mejor manera posible, consciente de que, muchas veces, es en la adversidad donde las personas se vuelven más fuertes: «Los desafíos de la vida me recuerdan cómo lo importante es perseverar, tener esperanza y fe en el poder del espíritu humano», ha recalcado en su entrevista a la revista BHMagazino.

Aunque no ha sido un año fácil, la princesa ha podido contar en todo momento con el apoyo de sus seres queridos, en especial, su familia y sus amigos, que le han aportado la fuerza que le faltaba. Quizás lo más complicado para ella fue que se juntaron muchas cosas, como su separación y la desaparición de su hermano: «Todo sucedió al mismo tiempo. Fue como una avalancha de cambios frente a todos», ha sentenciado.

La princesa Tatiana en Grecia. (Foto: Gtres).

Una etapa muy compleja que para la princesa ha supuesto toda una lección de vida, ya que la ha ayudado a aprender que es importante dejar que las emociones fluyan sin sentirse culpable y sin ponerse trabas.

La desaparición de su hermanastro

Otro de los temas de los que ha hablado la ex mujer del príncipe Nicolás es de la desaparición de su hermanastro, Attilio Brillembourg el pasado mes de mayo. A Attilio se le vio por última vez cerca de Malibú, pero continúa en paradero desconocido. Ella misma recurrió a las redes sociales para dar las gracias a todas las personas que le habían enviado mensajes de apoyo y cariño y que habían colaborado en las tareas de búsqueda.