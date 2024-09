Tatiana Blatnik, una princesa divorciada en la familia real de Grecia

Cuando el príncipe Nicolás y Tatiana Blatnik anunciaron su compromiso, nadie esperaba que una década después se convirtieran en protagonistas del primer divorcio de la historia reciente de la familia real de Grecia. Una separación amistosa cuyos protagonistas ahora vuelven a acaparar la atención a raíz de la boda de la princesa Teodora.

La hija menor de los reyes Constantino y Ana María de Grecia se casa el día 28 de septiembre con Matthew Kumar, después de haber tenido que aplazar el enlace debido a motivos varios. A la boda se espera que asista la familia real al completo y la princesa Tatiana no será una excepción.

La princesa Tatiana de Grecia con el príncipe Nicolás. (Foto: Gtres).

A pesar de su separación, la ex nuera de la reina Ana María de Grecia sigue manteniendo una relación muy estrecha con su familia política, por lo que la invitación está fuera de toda duda. No obstante, será la primera vez que veamos juntos en un acto familiar de estas características a Tatiana y Nicolás desde que anunciaron su separación en la primavera de 2024.

Tatiana Blatnik, una venezolana en Grecia

Tatiana Blatnik y el príncipe Nicolás se conocieron durante unas vacaciones en la estación de esquí de Gstaad. Fue la princesa Marie-Chantal la que los presentó. Tatiana se había educado en Suiza en uno de los colegios más exclusivos y había cursado estudios de Sociología en la Universidad de Georgetown. El suicidio de su padre cuando apenas era una niña marcó su infancia y resultó un elemento clave para que ella orientara su formación y también parte de su trabajo en temas relacionados con la salud mental.

La pareja se casó en 2010 en una boda en Spetses que fue todo un acontecimiento, porque asistieron tanto los entonces príncipes de Asturias como las infantas Elena y Cristina. La novia lució en este gran día la tiara del Corsario, una pieza que la reina Ana María recibió de sus padres al cumplir la mayoría de edad.

La princesa Tatiana en Grecia. (Foto: Gtres).

Durante los primeros el matrimonio vivió en Londres, una ciudad muy vinculada a la familia real de Grecia. Sin embargo, en 2013 decidieron volver a Atenas. Fueron ellos los primeros miembros de la familia real en fijar su residencia en el país desde que se abolió la monarquía y Constantino y su familia se marchó al exilio.

En Grecia han llevado una vida discreta, participando en pocas citas públicas y dedicando su tiempo libre a disfrutar de la naturaleza y de su familia. El traslado a Atenas permitió a la princesa desarrollar un proyecto solidario de ayuda a los griegos y lanzar una iniciativa a favor de la salud mental. Mientras tanto, el príncipe Nicolás ha podido dedicarse a una de sus mayores pasiones, la fotografía, e incluso ha expuesto sus trabajos en algunas galerías importantes. Curiosamente, fue gracias al Rey Juan Carlos que se animó a cultivar esta afición.

La princesa Tatiana de Grecia con el príncipe Nicolás. (Foto: Gtres).

Los últimos meses no han sido fáciles para la princesa debido a la desaparición de su hermanastro Attilio Brillembourg en Florida. Fue en el mes de mayo cuando se le vio por última vez y ella misma publicó un mensaje dando las gracias a todos los que estaban colaborando en las labores de búsquedas. No se han tenido más noticias al respecto, al menos, no de manera oficial.

La princesa Tatiana de Grecia en Windsor. (Foto: Gtres).

El anuncio de la separación

En abril de 2024 la casa real de Grecia anunció el divorcio de la pareja en un comunicado en el que la pareja reconocía que la decisión había sido muy complicada y que ambos continuarían manteniendo una relación de profunda y sincera amistad. Además, en el mismo texto se aclaró que tanto Nicolás como Tatiana continuarían viviendo en Grecia. Tatiana ha mantenido su título de princesa y se la ha podido ver en algún acto con la reina Ana María, prueba de la buena relación que mantiene con ella.