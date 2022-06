‘Made of Sound’: la colección más festivalera y musical de TOUS hasta la fecha

Pese a que en Tous llevan dedicándose a la joyería desde 1920, la marca sigue creciendo gracias a su impecable labor a la hora de ampliar horizontes. Y es que, aunque sea considerada como una firma clásica, lo cierto es que su equipo ha querido apostar por el desarrollo de nuevas experiencias con el único objetivo de conectar con el consumidor. Para ello, ha llevado a cabo una unión que no pasará desapercibida de cara a la época estival.

Según ha podido saberse, la compañía ha decidido innovar al lanzar Made of Sound, una campaña principalmente en una colección de joyas y accesorios en las que podremos ver el emblemático sello de identidad del oso. Pero eso no es todo. Para sorpresa de todos, estos accesorios estarán presentes tanto en el Primavera Sound de Barcelona como en el Mad Cool de Madrid, festivales que tendrán lugar del 2 al 12 de junio y del 6 al 10 de julio. En un intento por dar un giro de 180 grados a la temática, ambos eventos contarán con una pop-up en la que los allí presentes podrán disfrutar de diferentes zonas, como por ejemplo un estudio de piercing, otro de maquillaje, otro de juegos, y cómo no, un photocall para inmortalizar los mejores momentos al son de la música. Para poner el broche de oro, Tous pondrá a su disposición algunas de las colecciones más acordes al verano de su marca para así conseguir hacer historia en ambos actos de la mano de una audiencia juvenil en su totalidad.

En qué consiste Made of Sound

Esta nueva campaña de Tous tiene como dos pilares fundamentales la música y el sonido, los cuales han mezclado con el emblemático oso de la marca para dar lugar a los Made of Sound Bears, creados por los directores MANSON. Estos siete nuevos iconos serán osos con diseño anime para dar una sensación similar a la de un grupo de música a tamaño mini, contando incluso con pósters y videoclips.

Muchos de los miembros del equipo de Tous están plenamente volcados con este proyecto, hasta el punto de haber hablado con orgullo sobre él. Prueba de ello son las últimas palabras de la Directora de Marketing y Comunicación, Anaïs Durand: “La innovación y la creatividad forman parte de nuestra esencia. Por ese motivo, hemos escogido el territorio musical para desarrollar nuevas experiencias de la marca. Nos ilusiona mucho estar presentes en Primavera Sound y en Mad Cool de una manera tan innovadora y con un toque omnicanal. Un pilar fundamental del proceso transversal que estamos impulsando en Tous”, desvelaba.

Si no tienes oportunidad de asistir a Primavera Sound ni a Mad Cool, Tous te ofrece una solución para que no te quedes sin sus nuevas creaciones. Y es que, esta original colección ya está disponible en la tienda online bajo el lema “IT’S FESTIVAL SEASON. Cualquiera que haya ido a un festival sabe la energía que se crea ahí dentro. Nos hemos inspirado en esa energía para crear la colección MADE OF SOUND”. No obstante, en la web no pasa desapercibida tanto por sus colores flúor como por sus diseños atrevidos, por lo que es bastante fácil dar con ella.