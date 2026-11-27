Netflix la anunció en el April Fools’ Day –el equivalente estadounidense de nuestro Día de los Inocentes–, lo que llevó a que muchos pensásemos que se trataba de una especie de broma. Entre otras cosas, porque Tarantino siempre se había mostrado duramente crítico con la plataforma de streaming y porque hacía más de 30 años, con Abierto hasta el amanecer, que el director de Pulp Fiction no dejaba que otro cineasta dirigiese uno de sus guiones. Sin embargo, el escepticismo inicial se fue diluyendo y la expectación aumentó gracias a la participación del realizador David Fincher y el regreso de Brad Pitt al papel que le valió el Oscar. Pero la suma de estos genios no ha mezclado tan bien como lo esperado, haciendo que Las nuevas desventuras de Cliff Booth se sienta como un spin-off que no termina de convencer, mermado por el buen recuerdo y la alargada sombra de Érase una vez en Hollywood (2019).

Han pasado ocho años desde que el personaje de Pitt se enfrentó a la familia Manson en aquel idílico Hollywood crepuscular de 1969. Ahora, alcanzando ya la recta final de los 70, la industria cinematográfica ha cambiado y ya no parece necesitar a un doble de acción como Cliff Booth. Sin embargo, en la meca del cine siempre se dan complicaciones y Cliff es el mejor en lo suyo: solucionar problemas.

La premisa apuntaba a una nueva radiografía temporal de la ciudad de Los Ángeles, marcada por ese cambio de época. Porque resulta innegable ver a Érase una vez en Hollywood y a Las nuevas desventuras de Cliff Booth como las dos caras de la misma moneda. Ambas son radiografías y homenajes un tanto satíricos de su periodo. La dirigida por Tarantino era luminosa, amparada en la sensación de estar en medio de un cuento, y la de Fincher es un poco todo lo contrario: la noche es su esencia y la violencia y el cinismo, casi su religión.

‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’: su irregular ritmo casi lo arruina todo

La principal diferencia con la última cinta dirigida por Tarantino es que esta sí abandona ese repaso rutinario de la vida de Booth para redirigir la historia a un thriller que entra realmente tarde en el metraje, rompe el ritmo y nos desengancha de ese universo de neones, decorados y series televisivas tan sugerente.

La apuesta de Fincher se despide de la representación de ese retrato para apostar por la acción y un arco noir no demasiado convincente que podría haberlo arruinado todo.

Por suerte, el título también esconde bondades. La película le encantará a los fans absolutos de un Pitt. La estrella recrea un festival de poses y una actitud demoledora que hechiza a cualquier espectador. La ambientación es del mismo modo fantástica y los secundarios Scott Caan, Elizabeth Debicki y Peter Weller firman un trabajo realmente impresionante.

Al final, Las nuevas desventuras de Cliff Booth queda como un producto irregular y agridulce: demasiado lastrado por su propio ritmo y por la imposibilidad de igualar la magia de su predecesora. Sostenido, eso sí, por el magnetismo inagotable de Brad Pitt y por una atmósfera impecable que hace que sus casi dos horas y media se nos pasen volando.