Córdoba se acaba de colar en una de esas listas internacionales que hacen que descubramos de otro modo, ciudades españolas que creemos conocer de sobra. Su casco histórico ha sido elegido como el segundo más bonito del mundo en un ránking elaborado por el portal de viajes Tourlane, únicamente por detrás de Nápoles. Por delante, por tanto, de lugares como Florencia, Avignon o Salzburgo.

La clasificación parte de 65 centros históricos y utiliza varios criterios para ordenarlos de modo que no sólo cuenta la belleza, sino que también se valora lo sencillo que resulta recorrer el centro a pie, la antigüedad de la ciudad, el coste de una visita guiada y su popularidad en Instagram. Y ahí Córdoba suma muchos puntos.

Esta ciudad española se encuentra entre los 10 cascos antiguos más bonitos del mundo

Nápoles encabeza el ránking. La ciudad italiana tiene cerca de 2.900 años de historia y un centro donde iglesias, mercados, plazas y viviendas conviven en un trazado de calles estrechas que sigue formando parte de la vida cotidiana, pero en segundo lugar de este ranking destaca Córdoba, de la que Tourlane dice que basta con situarse en los alrededores de la Mezquita-Catedral para entender parte del motivo por el que su casco antiguo es de los mejores. Desde allí se puede llegar al Puente Romano, acercarse al Alcázar de los Reyes Cristianos, entrar en la Judería o desviarse por calles donde se suceden patios, tabernas, plazas y fachadas blancas.

Pero no todo gira alrededor de los grandes monumentos. También pesa mucho la sensación de continuidad que tiene el centro. En lugar de visitar un punto, coger transporte y desplazarse al siguiente, aquí buena parte del recorrido se hace andando y sin darte cuenta de que has pasado de una zona a otra. Además, ese trazado permite descubrir rincones que no siempre aparecen en las rutas principales, algo que ayuda a que la visita resulte menos rígida y más espontánea.

La historia está concentrada en muy pocos metros

Córdoba fue fundada por los romanos en el siglo II antes de Cristo y más tarde se convirtió en una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. En el año 929, Abderramán III proclamó el Califato de Córdoba, una etapa de enorme relevancia política y cultural. Ese pasado no está escondido sino que aparece a cada paso. La Mezquita-Catedral es el gran símbolo, pero no el único. El Puente Romano, la Torre de la Calahorra, el Alcázar o la Judería permiten recorrer siglos distintos sin salir del centro.

La UNESCO declaró la Mezquita Patrimonio Mundial en 1984 y, diez años más tarde, amplió la protección a una parte mucho mayor del casco histórico. A eso se suma otra seña de identidad de la ciudad: sus patios. De hecho, la Fiesta de los Patios fue incluida en 2012 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aunque en mayo alcanzan su momento más conocido, esos espacios forman parte de muchas viviendas tradicionales y explican bien la forma de vida de una ciudad acostumbrada al calor y a buscar sombra, agua y vegetación dentro de las casas.

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Poder recorrerlo todo andando ha sido decisivo

El ránking de Tourlane utiliza cuatro criterios, pero no todos pesan igual. La facilidad para caminar por el casco histórico representa el 50% de la puntuación total, más que cualquier otro apartado. Para medirla, se seleccionaron cinco lugares destacados de cada ciudad y se calculó una ruta entre ellos. Se tuvo en cuenta tanto la distancia como el tiempo necesario para completar el recorrido. En Córdoba, donde buena parte de los principales puntos de interés se concentran en una misma zona, ese criterio juega a favor.

La antigüedad de la ciudad aporta otro 20% de la nota y el precio de una visita guiada suma otro 20%. El 10% restante procede de la popularidad en Instagram, a partir del número de publicaciones del principal hashtag de cada destino. Los datos se recopilaron inicialmente en agosto de 2025 y se actualizaron en junio de 2026. Es decir, no se trata de una lista basada únicamente en opiniones o fotografías bonitas, sino en una combinación de factores.

Avignon ocupa el tercer puesto

La presencia europea es fuerte en la parte alta del ránking. Nápoles ocupa el primer puesto; Córdoba, el segundo; y Avignon, en Francia, el tercero. Regensburg aparece cuarta, Florencia quinta y Salzburgo sexta. Después llegan Oaxaca, en México; Bhaktapur, en Nepal; Hội An, en Vietnam; y Estambul, que cierra los diez primeros puestos.

Que Córdoba aparezca por delante de Florencia puede sorprender, porque la ciudad italiana es uno de los destinos históricos más visitados de Europa. Pero aquí no se mide sólo la fama ni el número de monumentos. Córdoba gana muchos puntos por algo sencillo, ya que puedes empezar el día junto a la Mezquita, cruzar la Judería, asomarte al río, pasar por el Alcázar y terminar en una plaza del centro sin haber necesitado prácticamente ningún transporte. Y en una lista que valora tanto caminar, eso pesa mucho.