El músico y director de cine Fermín Muguruza (Irún, Guipúzcoa, 1963) está nominado a los Premios Goya 2023 con la cinta Black is Beltza II: Ainhoa, una segunda entrega de la saga con la que aspira al galardón de Mejor película de animación en la ceremonia de este sábado en Sevilla. La obra en cuestión comienza celebrando cómo los presos de ETA Iñaki Pikabea, alias Piti, y Joseba Sarrionandia, alias Sarri, escaparon de la cárcel de Martutene (San Sebastián) el 7 de julio de 1985. Unos hechos reales que este activista batasuno lleva a la animación.

Entre sus amistades figuran tanto el portavoz de Bildu y socio de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi, al que visitó en prisión y compuso una canción, como el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha calificado al cantante proetarra como un «grande» de la música que «marcó a mi generación». Iglesias también participó junto a Muguruza en el activismo internacional del movimiento zapatista en México, como él mismo dio cuenta recientemente en redes sociales. Otros políticos que han mostrado admiración por este músico son Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, o Íñigo Errejón, de Más País.

Muguruza inició su su carrera musical fundando el grupo de rock radical Kortatu, junto a su hermano Iñigo, con el que compuso la mayor parte de sus melodías, como la que lleva por título Sarri, sarri, canción inspirada en la fuga de los etarras Pikabea y Sarrionandia que también suena en la película nominada ahora al Goya. Vox ha cargado contra este «blanqueamiento de ETA».

Tras la disolución de Kortatu, Muguruza formó de nuevo el grupo de rock Negu Gorriak en los años noventa, creando aquí su propia discográfica Esan Ozenki Records. Y más tarde, con el final de esta banda, pasó a desarrollar su carrera en solitario, abarcando también el mundo del cine. En cuanto a su activismo político, ha colaborado y ha simpatizado con plataformas y formaciones afines al entramado etarra, como Gestoras Pro Amnistía -ilegalizadas por colaboración con ETA en 2001- o la propia Herri Batasuna, disuelta por el Tribunal Supremo en 2003. En el año 1999 Muguruza concurrió como candidato independiente dentro de las listas de Euskal Herritarrok a las elecciones al Parlamento Europeo. También ha sido columnista en los medios filoetarras Argia y Egin y ha tenido un programa de radio en Egin Irratia.

Asimismo, Muguruza fue denunciado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por «enaltecer» a ETA en sus letras, además de mostrarse «siempre a favor» de organizaciones como Herri Batasuna, Segi, Jaika o Jarrai. Además, el colectivo de víctimas lamenta que este productor musical ha reclamado la excarcelación de terroristas de ETA que cumplen condena «por sus abominables crímenes».

Tributo al ‘Che’

En el año 2018 fue polémica la invitación que recibió del Canal 24 horas de TVE para hablar de la primera parte de su saga Black is Beltza, elogiada en las redes sociales por el mismo Otegi. Antes de empezar la entrevista, Muguruza quiso rendir tributo al guerrillero asesino Ernesto ‘Che’ Guevara al cumplirse entonces 51 años de su muerte. El presentador del programa, por su lado, ensalzó la carrera artística del cantante y éste se lo agradeció entre risas: «A mí me encanta que te guste aquí, en Televisión Española, porque es la primera vez que estoy, precisamente. Hasta ahora no me habían invitado en toda mi vida, entonces imagínate el gusto. Eskerrik asko, gracias», señaló al conductor del ente público.