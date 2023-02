La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha hecho un llamamiento este jueves por el homenaje al cantante proetarra Fermín Muguruza, nominado en los Premios Goya que se celebrarán este sábado en la capital hispalense.

«El alcalde de todos los sevillanos va a ponerle la alfombra roja a un personaje siniestro como es Fermín Muguruza, conocido filoetarra, amigo de Otegi y activista abertzale, que ha sido nominado para los Premios Goya. La presencia de Muguruza en Sevilla no es bienvenida por la mayoría de los sevillanos y nos remueve todo aquello que no podemos olvidar, como el daño irreparable que han hecho los amigos de Muguruza en nuestra ciudad durante décadas. No podemos olvidar a los 1.000 españoles víctimas inocentes y caídas bajo las balas y los explosivos de los amigos de Muguruza. No podemos ni queremos olvidar que ETA intentó volar medio centro de Sevilla. Este episodio que nuestro alcalde va a producir está dentro de la hoja de ruta del blanqueamiento de ETA», ha explicado Cristina Peláez, portavoz de Vox Sevilla, en el centro de la capital hispalense.

«ETA ya no mata, pero no mata porque la Guardia Civil y la Policía lo han impedido, y porque desgraciadamente han conseguido buena parte de sus objetivos gracias al PSOE, que les ha introducido en las instituciones y que, con sus votos manchados de sangre, está en Moncloa», ha continuado esgrimiendo la portavoz de Vox, que considera que «no podemos permitir que utilicen nuestros recursos en siniestras puestas en escena que nos están presentando del blanqueamiento de ETA. Sevilla ha dicho muchas veces que no a la ETA, y hoy dice que no a Muguruza, y no a un alcalde sin escrúpulos que no pierde ocasión de alinearse con su jefe Pedro Sánchez».

Peláez ya había avisado este miércoles que de cara a la celebración de los Premios Goya de la Academia de Cine en la ciudad, figura como nominada al título de «Mejor película de animación» una obra del veterano músico vasco Fermín Muguruza, partidario de la independencia de Euskadi, otrora candidato independiente en las listas de Euskal Herritarrok y favorable a Bildu, acusándole de «filoetarra» y recriminando al alcalde hispalense, el socialista Antonio Muñoz, que haya puesto a su entender «la ciudad como escenario para homenajear» al citado músico.