‘La Velada del Año’ de Ibai Llanos se emitirá en Netflix los próximos tres años

Netflix anuncia que La Velada del Año se retransmitirá en Netflix durante los próximos tres años (ediciones de 2027, 2028 y 2029), marcando un nuevo capítulo en la historia del evento creado por Ibai Llanos y ampliando su alcance a una audiencia global.

La Velada del Año se ha consolidado como uno de los mayores eventos de streaming en español. La quinta edición, en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos, y la audiencia media ha pasado de cerca de 1 millón en 2021 a más de 6 millones en 2026.

Desde su estreno en 2021, La Velada del Año ha evolucionado desde un evento de boxeo entre creadores de contenido hasta convertirse en un espectáculo de gran formato que combina deporte, música y entretenimiento, reuniendo cada año a algunas de las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica. Su crecimiento también se ha reflejado en su dimensión presencial, pasando de una primera edición de formato reducido a llenar algunos de los mayores estadios de España, como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

Hasta ahora, La Velada del Año se había retransmitido principalmente en Twitch, a través del canal de Ibai Llanos. En 2026, la sexta edición amplió su distribución a YouTube y TikTok, antes de iniciar una nueva etapa en Netflix a partir de 2027.

«En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible», afirma Ibai Llanos en un comunicado que ha enviado Netflix a los medios.

La llegada a Netflix abre así una nueva etapa para un formato que, desde su nacimiento, ha redefinido la relación entre los creadores digitales, el entretenimiento en directo y las grandes audiencias.

Acerca de ‘La Velada del Año’

La Velada del Año es un evento de boxeo y entretenimiento creado por Ibai Llanos en 2021. A lo largo de seis ediciones ha reunido a algunos de los principales creadores de contenido de España y Latinoamérica y ha celebrado sus últimas ediciones en grandes estadios como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla. El evento combina combates de boxeo amateur entre personalidades de internet con actuaciones musicales y una producción concebida para audiencias presenciales y digitales.