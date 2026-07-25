Grimaldo y Porro aparecen por sorpresa en La Velada del Año de Ibai: «Me pegaría con Cucurella»

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro aparecieron por sorpresa en el estadio de La Cartuja de Sevilla en la tarde de este sábado para estar presentes en La Velada del Año VI organizada por Ibai. Un evento en el que los influencers más conocidos del mundo se suben a un ring de boxeo.

Los dos campeones del mundo hace apenas una semana con la Selección española en Nueva York aparcaron sus vacaciones para estar presentes en este evento lleno de famosos y colorido.

Grimaldo y Pedro Porro fueron preguntados por su combate ideal si pudiesen subirse a un ring de boxeo y ambos coincidieron. «Me pegaría con Cucurella», contestaron los dos jugadores de la Selección española. Los dos defensores retaron a su amigo y compañero, nuevo jugador del Real Madrid, a un hipotético combate en el futuro.

El campeón del mundo Pedro Porro está en La Velada del Año VI 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/5577kwcrmQ — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Grimaldo se querría pelear en La Velada del Año con Pedro Porro y Marc Cucurella 🇪🇸 pic.twitter.com/7NpGVcoHhc — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

¿Quiénes participan en ‘La Velada del Año 6’?

Este 2026, el evento viene pisando fuerte. Según han informado, habrá un total de 10 combates. Una serie de encuentros donde las celebridades prometen defender su bandera. Así pues, uno de los más esperados y que se ha convertido en el combate principal es el de IlloJuan vs TheGrefg. Y es que ambos jóvenes son dos de los streamers más vistos y seguidos de España.

Asimismo, Roro vuelve al ring con el objetivo de cobrar justicia por lo sucedido en el 2025. Y es que la joven perdió el pasado año contra Abby. Pero, para esta edición, no solo se ha preparado el doble. La creadora de contenido ha viajado hasta China para entrenar con shaolins. Un duro entrenamiento con el que ha dejado claro que va a por todas. Pero, cabe señalar que no es la única que repite la experiencia. Yo Soy Plex, pareja de Aitana, también vuelve a la carga. Por otro lado, Edu Aguirre, el mejor amigo de Cristiano Ronaldo, se ha unido a la aventura de La Velada del Año 6. ¡Esta es la lista oficial de los participantes!