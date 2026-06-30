Grimaldo: «Mi primera opción siempre fue el Atlético de Madrid»

Alejandro Grimaldo fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la última rueda de prensa de un futbolista de la selección española en la Baylor School de Chattanooga antes de que la expedición ponga rumbo a Los Ángeles para medirse a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. El lateral, que hace apenas unas horas cerró su fichaje por el Atlético de Madrid, reconoció que le está costando asumir su papel secundario en el torneo, aunque dejó claro que seguirá preparado para ayudar al equipo cuando Luis de la Fuente lo considere oportuno.

«Se hace complicado no jugar. Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble y, por supuesto, me gustaría estar ayudando dentro del campo. Pero intento hacerlo desde fuera y prepararme para cuando llegue mi momento», aseguró el internacional español.

El defensa también dejó claro que está listo para desempeñar diferentes funciones si el seleccionador lo necesita. «Puedo ayudar tanto de lateral como de extremo. Conozco muy bien esa posición, esta temporada he marcado 14 goles y he dado 13 asistencias. El míster sabe perfectamente lo que puedo aportar ahí», explicó.

Gran parte de la comparecencia estuvo marcada por su reciente incorporación al Atlético de Madrid. Grimaldo confirmó que su deseo siempre fue regresar a España y que desde el primer momento tuvo claro cuál era el destino que buscaba. «Mi objetivo era volver a la Liga. Mi agente sabía perfectamente dónde quería jugar. Mi primera opción era el Atlético y, por suerte, lo he conseguido. Estoy muy feliz por mí y por mi familia», señaló.

El internacional reveló además que ya ha podido hablar con Diego Pablo Simeone. «Me felicitó por incorporarme al equipo y me deseó mucha suerte en el Mundial. Ahora mismo eso es lo único importante», comentó.

Sobre el hecho de compartir vestuario en la selección con Marc Cucurella, recientemente fichado por el Real Madrid, restó cualquier importancia a la nueva rivalidad entre ambos. «No hemos hablado de clubes. Vamos a ser rivales, pero eso no cambia absolutamente nada. Le tengo muchísimo cariño, le respeto mucho y lo considero un amigo».

Grimaldo también quiso lanzar un mensaje de prudencia antes del partido frente a Austria. Las eliminaciones de Alemania y Holanda le sirven como aviso para todo el grupo. «En un Mundial cada partido es muy complicado. Ya lo vimos nosotros contra Cabo Verde y lo de ayer demuestra que cualquier selección puede quedarse fuera. Nos pone en alerta a todos».

Por último, confirmó que España ya está preparando una posible tanda de penaltis. «Sí, la hemos trabajado hoy y también la entrenaremos mañana. En estas eliminatorias hay que estar preparados para cualquier escenario».