Vuelve el ‘Eurogeta’ de Bordalás

El Getafe regresa a Europa. Seis años después de poner el nombre del club azulón en el mapa, el equipo de José Bordalás está de vuelta y lo hace por la puerta grande y el sueño intacto de ser el equipo revelación de la Conference. Un camino que comenzarán este jueves en Rumanía con un claro objetivo que llevan meses repitiéndose una y otra vez en el Coliseum: El ‘Eurogeta’ ya está aquí por cuarta vez en toda su historia.

Aunque será su debut en esta competición, el Getafe tiene experiencia en competiciones europeas este siglo. Desde aquella noche histórica cuando estuvieron a punto de eliminar al Bayern en el templo azulón en la temporada 2007/08 hasta la amarga caída ante el Inter en plena pandemia en la 2019/20. Recuerdos que no los consideran fracasos, sino como un éxito por haber llegado tan alto siendo uno de los equipos más humildes del campeonato español.

Por el medio quedaron gestas que aún resuenan en las historias del club madrileño, como la victoria en octavos contra el Benfica (1-2) en 2008 y la eliminatoria contra el Ajax, especialmente la vuelta en Ámsterdam con el gol de Jaime Mata que sirvió para derrotar al que venía de ser semifinalista de Champions. Desde un 5 de agosto de 2020, en plena oleada de COVID-19, el Getafe no ha vuelto a Europa.

El Getafe no le teme a Europa

Pero, con la vuelta de Bordalás, el equipo se reconstruyó y volvió a codearse con los mejores equipos del continente. La primera piedra la pusieron en la ronda previa ante el Partizan, pero el camino duro comienza desde este jueves. Con el nuevo formato, el Getafe tiene seis partidos, seis finales, seis guerras…Una batalla cuyo primer asalto será ante el desconocido Universitatea Craiova, equipo que es tercero en la liga rumana, pero con más de 300 azulones acompañándoles.

El objetivo es ganar y sumar, aunque son conscientes de que por el camino hay huesos muy duros como el Brighton en casa y la vuelta a Ámsterdam. Pero en el Getafe hay mentalidad de que pasar a la siguiente ronda es posible, y todo pasa por creérselo. Y para ello Ángel Torres ha movido ficha últimamente, mirando la lista de agentes libres y fichando a Dani Carvajal para ser otro soldado de Bordalás. Aunque no está inscrito aún para la Conference.

También suenan más fichajes como Dani Parejo y otros jugadores sin contrato que podrían ayudar en el equipo madrileño. La confianza es plena y el sueño está intacto por demostrar de lo que está hecho el ‘Eurogeta’, a pesar de que muchos no se acuerden de lo que ha logrado ese equipo cuando se puso ese apodo. No hay temor a Europa y, al igual que logró el Rayo la temporada pasada, en el Coliseum ya hay ganas de volver a rugir como hace 6 años.