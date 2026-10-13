Abqar intentó fichar a Lamine en el Barça-Getafe: «Tú quieres jugar en Marruecos»

Lamine Yamal siempre está en las miradas de los rivales. Cualquier intento de desestabilizarle mentalmente se ha convertido en una práctica habitual, y lo vivió de nuevo en el Barcelona-Getafe con el jugador marroquí Abdel Abqar, que dejó una curiosa conversación con el delantero invitándole a jugar con la selección africana. Una imagen que sorprendió a los aficionados culés por la forma en la que quiso sacarle de sus casillas.

El origen ocurrió en una jugada en la que Lamine estaba al margen. En un mano a mano entre Gordon y David Soria, el árbitro pitó falta del delantero culé. Una decisión que no tardó en provocar que fueran los jugadores del Barcelona para protestar al entender que debía haber sido al revés. Fue entonces cuando Yamal entró en juego: «Pero si al final chuta», exclamó. Y, en medio del tumulto, Abqar fue directo a él: «Lamine, tú quieres jugar en Marruecos. Lamine, tú quieres».

Después de perseguirle varios pasos cerca del azulgrana, el delantero le quitó la mano de encima de Abqar para seguir hablando con el colegiado, pero al ver que sus explicaciones caían en saco roto, terminó por alejarse de la zona de acción. Una toma que ha generado incredulidad, ya que Lamine Yamal tomó hace tiempo la decisión de jugar con la selección española a pesar de sus raíces marroquíes. Con la Roja ya ha conquistado Eurocopa y Mundial, convirtiéndose en el líder del equipo de Luis de la Fuente.

😅 «Lamine, tú quieres jugar en Marruecos…» #ElDíaDespués https://t.co/FC387dzjGb — El Día Después en Movistar Plus (@ElDiaDespues) October 12, 2026

Lamine fue autor de una asistencia espectacular a Koundé en el tercer gol del Barcelona para seguir en racha, que les mantiene líder invicto con 8 victorias de 8 y seis puntos de ventaja con el Real Madrid. Ahora, tanto el delantero como el conjunto de Flick tienen ya la mente puesta en el partido de Champions de este martes en Turquía contra el Galatasaray para mantener la buena dinámica.