Oficial: el Getafe anuncia el fichaje de Carvajal

El Getafe da uno de los golpes más inesperados del mercado y ficha a Dani Carvajal. El lateral derecho, sin equipo desde que dejara el Real Madrid el pasado verano, jugará en el conjunto azulón después de que la Liga haya dado el visto bueno al aval presentado por el club. Ángel Torres confirmaba este martes que el acuerdo era total y que el jugador había pasado ya el reconocimiento médico, quedando a la espera de que lo validase la patronal.

De esta manera, Carvajal ha priorizado seguir en Madrid a otras opciones que llegó a tener encima de la mesa y que no terminaron de convencerle. Después de cerrar su etapa en el Real Madrid, otros equipos de la Liga, de la Premier y participantes en Champions se pusieron en contacto con él para intentar cerrar su fichaje, sin éxito. Hasta que apareció la opción del Getafe.

A sus 34 años, Carvajal firma por la presente temporada por el conjunto azulón, poniéndose a las órdenes de José Bordalás en un curso en el que los del municipio al sur de Madrid jugarán competición europea, al estar clasificados para la fase de liga de la Conference League. Sin embargo, el ex madridista no podrá jugar la primera fase, al estar ya las plantillas cerradas, teniendo que esperar febrero para ello. Sí que podrá jugar en Liga y Copa del Rey.

Con el fichaje de Dani Carvajal, el Getafe logra reforzar su defensa con una de las últimas leyendas del fútbol español y del Real Madrid. Ganador de seis Champions League –siendo titular en todas las finales– y de la última Eurocopa con España, el defensa es uno de los mejores de la historia en su posición. Cuenta con 487 partidos oficiales en la élite, con Bayer Leverkusen (2012-2013) y con el Real Madrid, donde estuvo desde el verano del 2013 hasta este último.

La operación se ha cerrado después de que el Getafe se interesara por los servicios del jugador, al que le ha seducido la idea de quedarse en Madrid. La mayor prioridad del jugador es el ámbito familiar, por lo que el hecho de poder jugar cerca de casa supuso un punto muy a favor para los del sur de Madrid. Natural de Leganés y afincado en la Comunidad de Madrid, el municipio de Getafe se encuentra a pocos minutos de su residencia, por lo que no variaría su rutina diaria.

Pese a que no había encontrado equipo, Carvajal no perdió nunca el foco. Consciente de que se le podía presentar una oportunidad que le convenciera en cualquier momento, el futbolista se ha estado preparando a conciencia durante todos estos meses, desde que terminara su contrato con el Real Madrid. El jugador no quería perder la forma, por lo que recurrió también a las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol para ejercitarse y ponerse a punto a la espera de una oportunidad convincente.

El comunicado de Carvajal

El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con Dani Carvajal que se vincula a la entidad azulona hasta el 30 de junio de 2027.

Internacional en 51 ocasiones con la selección española y con una dilatada trayectoria en el fútbol de élite, Carvajal afronta una nueva etapa en su carrera deportiva en el sur de Madrid. A lo largo de su trayectoria, Dani Carvajal cuenta con un palmarés de 29 títulos con el primer equipo del Real Madrid y la selección española, entre ellos 6 UEFA Champions League y la Eurocopa de 2024 con España.

El lateral derecho español inicia una nueva etapa en el conjunto azulón, donde aportará experiencia y liderazgo. Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani!