Carvajal muestra su felicidad tras fichar por el Getafe: «Estoy muy contento»

Dani Carvajal ya es nuevo jugador del Getafe. Después de unos días muy intensos en el club azulón, el lateral de 34 años jugará en el Coliseum hasta final de temporada tras llegar a un acuerdo con la Liga para poder firmar su nuevo contrato. Un bombazo que se reafirmó este martes después de salir sonriendo de las oficinas del equipo madrileño.

«Bueno, ahí estamos, a ver si el viernes podemos dar una alegría», dijo poco después de salir de una última reunión con Ángel Torres. Sin embargo, pese a que la Liga ya haya aprobado el acuerdo, el dilema está ahora en cuándo puede hacerse oficial y cuándo podrá debutar con su nueva camiseta: «No lo sé, todavía estamos intentando cerrarlo, pero parece que va a llegar a buen puerto. Si se da, estaré muy contento», explicó antes de hacerse el acuerdo oficial.

El acuerdo está pendiente de los últimos flecos dentro de la operación. Su deseo era quedarse en Madrid después de haberse convertido en agente libre el pasado 30 de junio tras acabar su etapa en el Real Madrid. Hace días que pasó reconocimiento médico y tan solo faltaba que la Liga aprobara el aval que había presentado el Getafe para tener luz verde a la operación. Un fichaje de lujo para un José Bordalás que necesita refuerzos para una plantilla necesitada de jugadores.

Aunque no podrá jugar en Craicova al no estar inscrito en la Conference, donde sí podría debutar sería el próximo lunes en el Coliseum contra el Rayo. En la palestra también suena con más fuerza el fichaje de Parejo para apuntalar el mediocampo. El fichaje de Carvajal por el Getafe es cuestión de horas, según se vio en las imágenes de Cope y se confirmará uno de los bombazos más esperados de estas semanas después de muchas complicaciones para que el lateral emprenda una nueva aventura tras toda una carrera en el Santiago Bernabéu.