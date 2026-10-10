Dani Carvajal, sobre la crisis de la vivienda: «Yo lo primero que hice cuando fiché por el Bayer Leverkusen fue comprarle una casa a mis padres»

Una carrera marcada por los éxitos gracias a 6 Champions, una Eurocopa y ser capitán del Real Madrid es lo que ha conseguido a sus 34 años Daniel Carvajal. Como muchas leyendas del fútbol, siendo jóvenes tienen que abandonar sus respectivos equipos y viajar al extranjero para encontrar minutos de juego que les permitan desarrollarse como profesionales y quizá tener una oportunidad de regresar.

El ex lateral derecho del Madrid debutó con el Real Madrid Castilla en 2010. En 2012, con apenas 20 años, decidió poner rumbo a Alemania para jugar en el Bayer Leverkusen, donde estaría un año. Su increíble rendimiento hizo que el club merengue aplicase la opción de recompra, creando así una carrera de 13 años en el primer equipo del Real Madrid.

La casa de los padres de Carvajal

“Cuando me fui a Alemania firmé un contrato de cinco años y lo primero que hice fue comprarles una casa a mis padres”, recordó en una entrevista en el programa Universo Valdano. Carvajal comentó la situación de peso que tiene la economía familiar para los deportistas que provienen de entornos humildes. “Yo que vengo de un barrio humilde, es entendible” añadió. Su primera intención al firmar un contrato de cinco años con el equipo alemán fue la de asegurar una vivienda para sus progenitores como agradecimiento.

Sus declaraciones no fueron en vano. El programa se dio en 2023, donde el programa trataba la polémica decisión de Gabri Veiga de marcharse a jugar a Arabia Saudí, priorizando aparentemente el dinero al legado futbolístico. «Escasamente tiene 20 años y que le llegue una oferta económica tan alta, le entiendo perfectamente», afirmó el futbolista español.

Carvajal y sus inicios con el Real Madrid

Su relación con el Real Madrid comenzó en el año 2002, cuando apenas tenía 10 años de edad. Procedente del ADCR Lemans (Leganés), un jovencísimo Daniel Carvajal ficharía por la cantera del Madrid y completaría un total de 10 años en la cantera (23 años entre cantera y primer equipo).

Uno de sus momentos más icónicos como madridista se produciría el 12 de mayo de 2004, donde con sólo 12 años y siendo capitán del Alevín A, fue elegido como el niño que colocaría la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto al mítico presidente de honor, Alfredo Di Stéfano.

A su vuelta de Alemania en 2013, Carvajal dejó una frase para la historia del club merengue, recordando su momento icónico y lo que significaba para él: «En 2004 puse la primera piedra de la Ciudad Real Madrid. Hoy me dejaré hasta el último aliento de mi cuerpo para hacer mejor a este club y a este equipo. Muchas gracias y ¡Hala Madrid!»