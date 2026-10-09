David Soria confía en el fichaje de Carvajal por el Getafe: «Creo que se va a dar, estaríamos encantados»

Una voz autorizada en el vestuario del Getafe, como es la de su capitán, ha valorado positivamente el posible fichaje de Dani Carvajal por el equipo azulón. David Soria se ha mostrado confiado en que la operación llegue a buen puerto, tras la negativa inicial de la Liga. «Creo que se va a dar», ha afirmado el guardameta del Getafe sobre la llegada del ex jugador del Real Madrid. Para encontrar una fórmula que valide la Liga, Soria lo deja en manos de su presidente, Ángel Torres: «Vamos a ver si se inventa algo».

El cuadro del sur de Madrid se mide este sábado al líder invicto del campeonato liguero, un FC Barcelona que recibe en el Camp Nou al Getafe para tratar de ampliar su pleno de victorias hasta la octava jornada. La nutrida presencia de futbolistas culés en el parón de selecciones juega a favor de un Getafe que llega instalado en la zona media de la tabla, tres puntos por encima del descenso y a una victoria de las posiciones que dan acceso a competiciones europeas.

El Getafe deberá a aplazar a la semana posterior a su visita a la Ciudad Condal el fichaje de Dani Carvajal. El acuerdo entre el futbolista y el club no es suficiente para la Liga, que ha paralizado la firma del lateral derecho por el control económico impuesto por Javier Tebas. El propio Ángel Torres reconoció este miércoles que el fichaje se había «roto» y que «no es posible» acometerlo. Mientras, el ex capitán del Real Madrid sigue ejercitándose de forma individual a la espera de que se resuelva su futuro.

David Soria devuelve la confianza a la afición del Getafe

Después de las pesimistas declaraciones del presidente del club, las palabras de David Soria en El Larguero dan esperanzas a la afición azulona. «Vamos a ver si el presidente se inventa algo y podemos llegar a un acuerdo. Creo que se va a dar», ha declarado el portero y capitán del Getafe. El fichaje de Carvajal ilusiona entre la plantilla, ya que Soria reconoce que tanto él como sus compañeros estarían «encantados» de que se sumase a sus filas.

El equipo madrileño enfrenta una temporada en la que también disputa competición europea con una plantilla falta de efectivos. «Nos viene bien hasta que venga a entrenar mañana. Queremos que llegue gente porque creemos que necesitamos reforzar la plantilla, vienen meses muy duros», ha añadido David Soria. A un refuerzo como el de Dani Carvajal, seis veces campeón de la Champions, el capitán del Getafe le pondría «un 10» por «la experiencia, el nivel y todo lo que conlleva un jugador así». Tanto el propio jugador como el Getafe aguardan el OK de la Liga para cerrar uno de los fichajes más sonados del fútbol español.