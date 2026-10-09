Un ex jugador del Barcelona revela el secreto del éxito de Flick: «Acababa los entrenamientos mareado»

El éxito de Hansi Flick en el FC Barcelona se entiende desde la intensidad física que imprime el equipo culé desde su llegada. Una receta que obliga a un trabajo diario muy exigente en los entrenamientos. Así lo ha confirmado el ex jugador blaugrana Pau Víctor. El delantero, que actualmente milita en el Sporting Clube de Braga, ha recordado su etapa en el primer equipo del Barça. «En más de un entrenamiento salí mareado», ha reconocido recientemente.

Pau Víctor jugó a las ordenes del técnico durante la temporada 2024/25, la primera del alemán en su etapa en Can Barça. La llegada de Flick supuso una auténtica revolución en los métodos y estilo de juego del Barcelona, que hasta ese momento, vivía a la sombra de un Real Madrid que venía de conseguir un doblete Liga-Champions en la anterior campaña. En la primera campaña de Flick, la única de Pau Víctor en el primer equipo culé, el Barça conquistó el triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Una temporada en la que el ahora delantero del Sporting Clube de Braga disputó 29 partidos, en los que anotó dos goles y repartió una asistencia. En el siguiente mercado de verano, después de que el Barcelona ejecutara su opción de compra sobre el jugador, Pau Víctor fue traspasado al club portugués a cambio de 12 millones de euros. Ahora, como referente en el país vecino, el delantero acumula un total de 22 tantos en una campaña al completo y 21 partidos de la presente.

Raphinha, el jugador ideal para Flick

Pau Víctor ha recordado su paso por el primer equipo culé en una entrevista en el programa Què t’hi jugues de la Cadena SER. El jugador catalán también ha señalado qué es lo que más valora Hansi Flick en sus futbolistas: «Le gustan los jugadores trabajadores, que se quedan en el gimnasio después del entrenamiento. Valora mucho estos pequeños detalles», ha señalado sobre la importancia que tiene el trabajo en el día a día para el entrenador alemán.

En este molde de jugador ‘ideal’ para el ex seleccionador germano encaja a la perfección Raphinha. Un futbolista que, además de su capacidad para sumar cifras en ataque, aporta un notable esfuerzo defensivo. También ha destacado al brasileño Pau Víctor, que le define como un jugador «espectacular», por la habilidad del ’11’ para «defender y atacar a la vez». El delantero catalán también ha señalado su racha goleadora, en la que «todas las acaba a gol». Por último, ha destacado la faceta personal de un Raphinha lanzado a por el Pichichi y la Bota de Oro. «Es un jugador increíble, pero como persona es aún mejor».