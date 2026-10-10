Feijóo retrata a Sánchez: «Yo no vengo de las saunas, ni de las cloacas, sino de la gestión»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el primer gran mitin de precampaña de los populares de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre: «Yo no vengo de las saunas, ni de las cloacas, sino de la gestión», ha enfatizado.

En un mitin en el Auditorio Norte de Ifema, donde ha estado acompañado en el cartel por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el jefe de la oposición ha querido así destacar su experiencia de gobierno, la que le avala después de cuatro mayorías absolutas en Galicia, donde estuvo al frente del Ejecutivo autonómico durante 13 años.

También han acudido a Ifema los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y la mayoría de los barones autonómicos, además de la plana mayor del partido. Y cientos de personas han tenido que quedarse fuera por falta de aforo. A ellos, tanto Feijóo como Ayuso y Almeida les han dirigido palabras de agradecimiento. En el interior, los que han presenciado el mitin han rondado los 2.000 asistentes, según fuentes de Génova.

Asimismo, Feijóo ha subrayado que Sánchez eligió a «dos corruptos como mano derecha», en alusión a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y ha recalcado que el inquilino de la Moncloa está «rodeado de 120 imputados que han robado a manos llenas a los españoles».

En esa apelación a su perfil, a marcar distancia con el de Sánchez, Feijóo ha incidido en que él «siempre he puesto el deber por delante de mi interés, mi partido por delante de mí, siempre lo he hecho y es lo que haré, porque no se puede, en ningún caso, dudarlo», ha apostillado.

«Vamos a competir, y vamos a ganar, y después, a gobernar; a eso hemos venido y ese es mi compromiso», ha proseguido el líder del PP, añadiendo que «España necesita futuro y él debe ser pasado», ha dicho sobre Sánchez.

«Sicarios» por orden del PSOE

Asimismo, Feijóo ha querido dirigirse al presidente socialista, como ya lo hizo el pasado jueves, para que aclare «quién del partido del Gobierno dio la orden de contratar sicarios» para deshacerse de la juez que investigaba a su hermano.

«Se lo voy a seguir preguntando hasta que responda; puede intentar huir, pero no se irá a ninguna parte, porque lo vamos a echar, y de la forma que menos le gusta a la mafia, con la democracia, con el voto de la gente y abrir una nueva época», ha proclamado.

De este modo, Feijóo ha lamentado que «España todavía sufre un Gobierno que quiere eliminar al que discrepa o le resulta incómodo, que quiere engañar por sistema, que tiene el catálogo completo de la corrupción, económica, institucional y moral, y que vende la dignidad de los españoles». «Una nación no puede soportar un Gobierno así», ha asegurado.

Frente a ello, el presidente del PP ha propuesto «un cambio total, sereno y contundente, para devolver a los españoles la certeza de que el Estado está al servicio de todos». «España necesita abrir un tiempo nuevo, reconstruir nuestras instituciones, nuestra economía, las expectativas de futuro, los servicios públicos, la seguridad y la confianza», ha sostenido.

«Fin a la mentira»

“España necesita dirección, revisar las reglas, recuperar los contrapesos y fortalecer las instituciones», ha señalado Feijóo, pidiendo a los españoles que el 29 de noviembre pongan «fin a la mentira, a la impunidad, a los corruptos, a la delincuencia, a la decadencia y al muro».

En este contexto, el jefe de la oposición ha llamado a los españoles «no resignarse y pensar que nada puede cambiar, porque hay cosas que merecen la pena proteger, como nuestra seguridad, nuestras fronteras, nuestros derechos y nuestra forma de vivir». «Tres palabras: Orden, seguridad y prosperidad; y una decisión: servir y defender a España», ha concluido.