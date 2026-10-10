Almeida promete recorrer todo Madrid por el cambio: «No nos vamos a ir a La Mareta, sino a las calles»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido este sábado recorrer toda la ciudad para «llegar hasta el último vecino de Madrid que sabe que necesitamos el cambio». «No nos vamos a ir a La Mareta, nos vamos a ir a las calles», ha enfatizado el regidor, aludiendo a la residencia real de Canarias que usa Pedro Sánchez en vacaciones. La misma a la que marchó el pasado agosto tras la invasión de Ceuta.

Así se ha pronunciado en el primer gran acto de precampaña del PP para las generales del 29 de noviembre celebrado en el Auditorio Norte de Ifema, donde ha compartido cartel con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con aforo completo, los tres han tenido que dedicar también unas palabras previas a los cientos de personas que han tenido que quedarse fuera.

«Ellos van a hacer una campaña de odio, no va a haber paz en las calles de Madrid, ya lo han dicho», ha señalado también Almeida, en referencia a la amenaza que lanzó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea.

Frente a ello, el alcalde ha enfatizado que «nosotros vamos a hacer una campaña de ilusión, de optimismo». Y ha insistido en que los populares van a recorrer los 21 distritos y los 131 barrios de Madrid para llevar el mensaje de cambio hasta el último rincón.

Además, Almeida ha criticado que «quien se preocupa más por Jésica que por 290.000 desahucios en estos ocho años, no nos va a dar lecciones de vivienda», ha recalcado, refiriéndose a la ex novia del ex ministro socialista José Luis Ábalos a quien la trama PSOE pagó un piso en un edificio de Plaza de España.

Esta vez, el alcalde, gran aficionado del Atlético de Madrid, ha dicho que no iba a usar el lema de otras veces de Luis Aragonés de «ganar, ganar y volver a ganar», sino otro también del ex seleccionador nacional que empleó antes de la final España-Alemania de la Eurocopa de fútbol de 2008. «Vamos a ganar y lo vamos a hacer porque somos mejores que ellos», ha sentenciado Almeida.