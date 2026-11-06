La madre de Badajoz acusada de vender a sus hijos se deshizo de dos de ellos al poco de nacer

La madre de Badajoz acusada de vender a seis de sus hijos menores no esperaba mucho tiempo para deshacerse de las criaturas. A dos de ellos los vendió a unas familias portuguesas al poco de nacer, cuando los bebés tenían unos meses de edad.

La investigación arrancó en el país vecino cuando la Guardia Nacional Republicana (GNR) descubrió que una niña de 1 año había sido supuestamente vendida a una familia lusa y los agentes pidieron ayuda a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Unos meses después, los agentes españoles han recuperado a cuatro niños en España, los policías portugueses han recuperado a otros dos de 1 y 3 años en su país, y la madre, su pareja y otras cuatro personas han acabado detenidas.

La madre y su pareja a prisión provisional

La tarde de este viernes, la titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de los cuatro detenidos por la presunta trama de venta de menores.

En la causa se investiga la presunta venta de al menos tres menores de edad, hijos de la investigada, entre los años 2023 y 2025, con ayuda, conocimiento e intermediación de terceras personas.

Los tres detenidos enviados a prisión provisional son la madre de los niños, la actual pareja de esta mujer y un hombre que fue detenido en el barrio pacense de La Luneta y tenía en su poder a uno de los hijos de cinco años de edad.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha desvelado que se investiga la posibilidad de que la mujer fuera obligada por el grupo a «tener hijos para venderlos» y ha pedido «prudencia» hasta que concluyan las investigaciones.