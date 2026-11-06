Dos años de cárcel por enviar vídeos sexuales de su hija pequeña a un perfil de Instagram que creía que era de Cristiano Ronaldo

Una mujer de Salamanca envió fotos y vídeos sexuales de su hija de 11 años a un perfil falso de Instagram que creía que era del famoso futbolista Cristiano Ronaldo. La mujer ha admitido los hechos durante el juicio en el que ha sido condenada a dos años de prisión por la Audiencia Provincial.

La mujer tomó fotografías y vídeos de su hija de 11 años, en ropa interior, desnuda y también mostrando sus genitales, y las envió a esta cuenta falsa de Instagram que se hacía pasar por Cristiano Ronaldo.

La acusada ha reconocido los hechos durante la vista oral celebrada ante la Audiencia Provincial de Salamanca y ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la acusación particular por el que aceptaba una condena de dos años de cárcel a cambio de admitir los hechos.

La cuenta falsa es de una amiga de la niña

Resulta que la cuenta falsa de Cristiano Ronaldo era en realidad un perfil de Instagram que había creado una conocida de su hija de 11 años.

Tras admitir los hechos la acusada obtuvo una rebaja de pena hasta fijar la condena en dos años de prisión, porque se incorporó a la causa que padecía un síndrome ansioso-depresivo reactivo con un diagnóstico de discapacidad intelectual límite que afectaba a sus capacidades, circunstancia que el tribunal apreció como atenuante muy cualificada de anomalía psíquica.

La resolución impone, además de la pena de prisión, una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 250 metros de la menor y comunicarse con ella durante un periodo superior en un año a la condena.

También deberá cumplir tres años de libertad vigilada, participar en programas de educación sexual, permanecer seis años inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad y no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen contacto habitual con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar con 17.000 euros a la menor por los daños morales causados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.