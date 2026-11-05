La Policía recupera varios de los menores vendidos por su madre detenida en Badajoz

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Badajoz han recuperado a varios de los niños vendidos por su madre, vecina del pueblo de Montijo. Algunos de los menores han sido recuperados en Portugal con ayuda de la Policía del país vecino y ahora se investiga si la mujer trabajaba para una red organizada de tráfico de menores.

En tiempo récord, la investigación policial rastreó el paradero de los menores y terminó con la detención de la madre, una vecina de Montijo de nacionalidad española, y de otras cinco personas, en la ciudad de Badajoz y en Jaén.

Los menores recuperados en España y en Portugal tras la investigación policial han sido puestos a disposición de los servicios sociales para que puedan atenderlos en las debidas condiciones.

La operación conjunta con la Guardia Civil, desembocó la mañana de este miércoles con las detenciones simultáneas en Linares, Montijo (donde han sido arrestadas la mujer y un hombre que la acompañaba) y en Linares (Jaén).

La mujer vendió a seis de sus hijos

La arrestada daba a luz a los bebés en hospitales, aunque otros nacieron en su vivienda de Badajoz para no dejar rastro de su alumbramiento. Posteriormente, la mujer vendió al menos a seis menores a una red de tráfico de niños.

Fuentes del caso apuntan que la madre detenida llevaba años vendiendo a sus propios hijos. La detenida es una mujer de nacionalidad española y de momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

Este miércoles, los investigadores han llevado a cabo registros y detenciones en Badajoz capital, Montijo (Badajoz) y Linares (Jaén). La mujer ha sido detenida junto a otro hombre en Montijo, mientras que uno de los registros de Badajoz se ha llevado a cabo en la vivienda de un matrimonio portugués.