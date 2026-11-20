El trabajo de camionero obliga a miles de personas a pasar muchas horas alejadas de su hogar y de sus seres queridos. Miriam es una de esas conductoras profesionales que pasan gran parte de su vida dentro de un camión, transportando mercancías por España. Nació en Argentina, pero por diversos motivos emigró a Europa para trabajar como chófer internacional.

En España, el 98% de las personas que trabajan como conductores profesionales de camión son hombres. Miriam comparte en sus redes sociales cómo es su día a día en el trabajo. Cuenta con más de 18.000 seguidores en Instagram, con la que busca animar a más mujeres a trabajar como camioneras.

La rutina de Miriam

La argentina relata que gran parte de su vida la pasa fuera de su hogar: «Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando, y cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días con suerte si es temporada baja». Esos días que sí está en casa los aprovecha para descansar, pasar tiempo con sus seres queridos y dejar todo preparado para volver a la rutina.

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Miriam también comparte consejos para las personas que quieran trabajar como conductores internacionales de camiones. Un factor que considera fundamental es aprender inglés, ya que es el idioma en el que se comunica en los países a los que viaja por trabajo. «Es casi obligatorio que te pongas a estudiar este idioma, porque te pueden mandar a Francia, Alemania, Polonia, Irlanda, y la lengua que los une a todos es inglés», explica la argentina.

¿Cómo gestiona las comidas?

Para alimentarse durante su trabajo, Miriam explica que tiene que preparar sus comidas durante los días que está en casa de descanso. «La forma que encontré de optimizar ese tiempo es pasar por algún supermercado antes de volver para comprar las cosas que voy a usar para preparar las comidas para el próximo viaje», cuenta.

Su camión cuenta con un congelador para conservar los alimentos: «Tengo una heladera de 55 litros donde llevo congelada la comida que preparé en mi casa. Hago 40 viandas para tres semanas de viaje». De esta manera pierde el menor tiempo posible durante los trayectos a la hora de alimentarse.

Miriam comenta que dentro del camión trata de cocinar lo menos posible, ya que es más cómodo hacerlo en su casa: «Yo lo único que cocino en el camión son panqueques. Para mí es extremadamente incómodo hacerme el almuerzo o cena mientras el camión va andando y, peor aún, usar mi tiempo de descanso para cocinar».