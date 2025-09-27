Un diputado del PSOE balear exige a la radiotelevisión pública IB3 que no hable mal de Pedro Sánchez

El diputado del PSOE en el Parlament balear Ares Fernández no encaja bien ninguna crítica en la radiotelevisión pública IB3 que vaya dirigida a Pedro Sánchez. Así se lo hizo saber el pasado jueves al director general del ente público, Josep Codony, durante la celebración de la comisión de control sobre IB3 en la cámara balear. Una queja que llevaba en la misma frase la petición de «pluralidad» en el ente.

El diputado socialista fue de los intervinientes más incisivos contra el director general de IB3 durante la comisión de control celebrada este jueves en el Parlament. Fernández se autoproclamó inquisidor al advertir a Josep Codony: «Si tenemos que vigilar la parrilla de IB3, lo hacemos. Si tenemos que mirar las coberturas a según qué noticias, lo hacemos. Nosotros controlamos y usted contesta». El tono de estas palabras fue todo menos cordial.

A partir de aquí, el diputado socialista exige que sólo se hable bien de Pedro Sánchez en la radiotelevisión pública: «Hay personas que atacan constantemente a Pedro Sánchez. Personas que dan cobertura constantemente a las críticas a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Son altavoces de la derecha. La televisión pública debe ser independiente y plural». Fernández pide en la misma frase pluralidad y vetar las críticas al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

El diputado socialista no acompañó sus quejas con ninguna prueba ni grabación que acreditaran lo que estaba diciendo. De hecho, la reclamación socialista sirvió en bandeja de plata a Josep Codony para que éste replicara que, tras los últimos cambios, TVE «es Salvar al soldado Sánchez», visto el perfil de presentadores y contenidos de la cadena estatal pública.

Ares Fernández aprovechó para cargar contra el reciente nombramiento de Biel Tauler como gerente del ente público. Tauler fue alcalde del municipio mallorquín de Felanitx y dejó la política hace 10 años.

Josep Codony le recordó que los socialistas pusieron a la ibicenca Marga Cardona como gerente a 54.000 euros al año más 22.000 de plus de insularidad. Lo llamativo de su caso era que apenas acudía a trabajar a la sede de Son Bugadellas (Calvià) y se quedaba buena parte de la semana en Ibiza. Eso sí, cobrando el sueldo y el plus.