Dimite el alto cargo del Govern balear que pilotaba la polémica internalización de los trabajadores de IB3

El cese de Antoni Mesquida, director general de Función Pública del Govern balear que preside marga Prohens, se hará efectivo el próximo martes. Cesa tras renunciar al cargo por desavenencias con la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer. Hasta este verano, su departamento y sus funciones dependían de la Conselleria de Presidencia. La remodelación del Govern le llevó al cambio de cartera. Mesquida lleva dos años pilotando el proceso de internalización de unos 300 trabajadores de la radiotelevisión pública balear, IB3. Deja el encargo a medias. Le sustituirá a partir del día 1 Violeta Rodríguez.

El responsable de pilotar la polémica internalización de los 300 trabajadores de IB3 a los que Francina Armengol prometió que los convertiría en funcionarios sin oposiciones, Antoni Mesquida, dice dimitir por razones personales pero los comentarios sobre sus desavenencias con su nueva jefa, la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, son constantes.

Mesquida deja sin concluir el complejo cometido de llevar a cabo la subrogación de los trabajadores de la radio y la televisión públicas de Baleares, en la que lleva enfrascado desde su acceso al cargo, hace dos años.

Su cese y relevo serán efectivos el próximo martes, 30 de septiembre. Será sustituido por Violeta Rodríguez.