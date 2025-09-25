Dimite el alto cargo del Govern balear que pilotaba la polémica internalización de los trabajadores de IB3
Dimite Antoni Mesquida como director general de Función Pública y le sustituye Violeta Rodríguez
El lunes, cumbre entre comité de empresa, Catalina Cabrer y Josep Codony para impulsar la internacionalización
El cese de Antoni Mesquida, director general de Función Pública del Govern balear que preside marga Prohens, se hará efectivo el próximo martes. Cesa tras renunciar al cargo por desavenencias con la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer. Hasta este verano, su departamento y sus funciones dependían de la Conselleria de Presidencia. La remodelación del Govern le llevó al cambio de cartera. Mesquida lleva dos años pilotando el proceso de internalización de unos 300 trabajadores de la radiotelevisión pública balear, IB3. Deja el encargo a medias. Le sustituirá a partir del día 1 Violeta Rodríguez.
El responsable de pilotar la polémica internalización de los 300 trabajadores de IB3 a los que Francina Armengol prometió que los convertiría en funcionarios sin oposiciones, Antoni Mesquida, dice dimitir por razones personales pero los comentarios sobre sus desavenencias con su nueva jefa, la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, son constantes.
Mesquida deja sin concluir el complejo cometido de llevar a cabo la subrogación de los trabajadores de la radio y la televisión públicas de Baleares, en la que lleva enfrascado desde su acceso al cargo, hace dos años.
Su cese y relevo serán efectivos el próximo martes, 30 de septiembre. Será sustituido por Violeta Rodríguez.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido «profundamente» el trabajo de Mesquida en los dos últimos años al frente de la dirección general y especialmente por haber impulsado y alcanzado el pacto de legislatura con los sindicatos, así como por la puesta en marcha de la bolsa única y permanente de empleo público
Violeta Rodríguez ha ocupado hasta ahora la dirección gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). Su designación tendrá efectos a partir del 1 de octubre.
Al parecer, este cese e inmediato relevo no parece alterar en exceso los trámites para la subrogación de los trabajadores de IB3. El próximo lunes está prevista una reunión entre la dirección del Ente Público, el comité de empresa y la consellera de Trabajo.