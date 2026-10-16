El CNI informa a la juez de que Marruecos «sabía que se iba a producir ese flujo» en Ceuta: «Hubo pasividad»

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha informado a la juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio de que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron con una «pasividad» que contribuyó al «desbordamiento» de la crisis.

Según el organismo, las autoridades del reino alauí «eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo». Así consta en un informe DEL CNI remitido a la juez María Tardón, que lo había solicitado para avanzar en la causa.

Los servicios secretos españoles explican que han seguido investigando para «determinar con mayor detalle lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis». Precisan que «buena parte de las informaciones y análisis recogidos» se basan en indagaciones posteriores al 30 y 31 de julio, cuando miles de personas entraron en la ciudad autónoma.

«Estas investigaciones permiten confirmar que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y que habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento», aseguran.

Sin embargo, el CNI añade que «en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis». Hasta el día anterior a la entrada masiva, Marruecos mantenía «una cierta proactividad en la interceptación de nadadores», la modalidad de entrada irregular dominante hasta entonces.

Pero cuando el número de personas que intentaban entrar empezó a aumentar de forma muy relevante, el CNI observó «un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad, que llevó al desbordamiento de su dispositivo».

A su entender, las autoridades marroquíes «conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales», con gran seguimiento, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y «eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo».

Además, el informe afirma que no se observó una «reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación».