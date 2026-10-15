La Policía detiene a 40 inmigrantes en Ceuta por usar documentación falsa para entrar a la península

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 40 inmigrantes en el Puerto de Ceuta cuando pretendían embarcar en ferris con destino a Algeciras utilizando documentos nacionales de identidad fraudulentos que pertenecían a terceras personas. Fueron detenidos en el marco operativo desplegado en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con motivo de la invasión sufrida los días 30 y 31 de julio.

Por esta documentación fraudulenta, los invasores llegaban a pagar hasta 6000 euros a redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación se inició cuando los agentes encargados del control de documentos de los pasajeros que embarcan en ferris en dirección a la península detectaron diferencias significativas entre las fotos de sus identificaciones y sus rasgos fisionómicos. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, concluyeron que esa documentación pertenecía a terceras personas y estaba siendo utilizada de forma fraudulenta para superar los controles de entrada.

Aumento en las denuncias por extravío

Durante la investigación desarrollada, iniciada por los hechos expuestos anteriormente, la Policía ha detectado un aumento considerable en las denuncias por sustracción o extravío de la documentación de identidad en el territorio ceutí. Estos documentos pertenecían en su gran mayoría a ciudadanos de países europeos que eran utilizados para eludir los controles en el Puerto de Ceuta y embarcar en dirección a la península.

Gracias a esta investigación, también se han podido detectar indicios de la posible existencia de redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular, ya que la misma documentación era utilizada de manera reiterada por diferentes personas. Ante el conocimiento de estos hechos, el dispositivo de control en el Puerto de Ceuta ha sido reforzado con la presencia de varios agentes en el Punto Atenas de la Policía Nacional.

¿Qué es el Punto Atenas?

Dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encuentra el Punto Atenas, que actúa como un “call center” para que cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad, pueda realizar consultas rápidas.

En caso positivo, los agentes del llamado Punto Atenas realizarán un informe técnico que se adjuntará a lo actuado. De este modo se da una respuesta eficaz y rápida a posibles dudas que puedan tener sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular.