Nueva alerta sanitaria en Ceuta: una invasora marroquí da positivo en difteria y obliga a aislar un módulo del CETI

La invasión marroquí en Ceuta ha creado una alerta sanitaria brutal. La última enfermedad que en España ya estaba completamente controlada, pero que se ha vuelto a detectar por la entrada de los inmigrantes, ha sido la difteria. Una mujer que residía en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está ingresada en el Hospital Universitario de Ceuta y ha dado positivo.

La paciente es una mujer marroquí de 27 años y se encuentra en aislamiento. En concreto, procede del campamento de la hípica que el Gobierno de Pedro Sánchez habilitó para acoger a los invasores y fue trasladada al CETI el pasado 29 de septiembre, por lo que sólo lleva un par de semanas ahí. Además, ha permanecido en régimen abierto, lo que incrementa la alerta.

En el CETI ha convivido en un módulo de mujeres que se encuentra aislado. Todas las mujeres serán estudiadas para ver el alcance del contagio, si existiera. De momento, 136 mujeres, 13 de ellas menores, ya han sido dadas de alta. En este centro se ha podido contener; el problema viene con la hípica, donde el alcance es indeterminado y no se han realizado pruebas.

Ahora mismo se estarían celebrando reuniones entre las autoridades sanitarias y los responsables del centro para abordar el posible contagio de más residentes del CETI y de los asentamientos de su entorno, según ha informado la Gaceta de la Iberosfera.

Este caso llega pocos días después de que se confirmara la muerte de otro inmigrante, de 26 años, por meningitis bacteriana. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) mantiene activo desde finales de julio un dispositivo especial de asistencia sanitaria ante el incremento de la demanda.

¿Qué es la difteria?

La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Afecta principalmente a las vías respiratorias (nariz y garganta), aunque también puede provocar infecciones en la piel y, en los casos más graves, afecta al corazón y al sistema nervioso.

Esta enfermedad se transmite a través de las pequeñas gotas que se expulsan al toser o estornudar, así como mediante contacto directo con una persona infectada. Los síntomas suelen aparecer entre dos y cinco días después de la exposición e incluyen dolor de garganta, fiebre e inflamación de los ganglios del cuello.

La mejor manera de prevenir la difteria es mediante la vacunación, el tratamiento con antibióticos y una antitoxina específica que neutraliza los efectos de la bacteria. Las personas que no han completado la pauta de vacunación tienen un mayor riesgo de desarrollar formas más graves de la enfermedad.